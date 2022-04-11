Через год экономика РФ сможет вернуться к показателям 2021 года - первый замглавы Минэкономразвития

11 апреля. FINMARKET.RU - Российскаясможет вернуться уровню конца 2021 г. уже через год, заявил в интервью "Известиям" первый замглавыИлья Торосов.

Говоря о последствиях от антироссийских санкций для экономики страны, он заметил, что пока преждевременно давать какой-либо прогноз, так как санкции не заканчиваются, а периодически вводятся новые. По словам Торосова, по разным направлениям вместе с бизнесом начинается поиск путей решения проблем, выстраиваются новые логистические цепочки.

Представитель министерства отметил, что на поддержку системообразующих компаний ориентировочно будет направлено более 1 трлн рублей. "Будем фиксировать кредитные ставки на переходный период для крупных компаний и граждан с ипотекой", - сказал Торосов. Системообразующим компаниям ставки по кредитам будут ограничивать в пределах 11-12% годовых в рублях. И такие кредиты? первыми получат предприятия, которые находятся в списке системообразующих.

"Мы будем поддерживать крупных игроков с целью их адаптации к изменившейся экономической ситуации. Но они со своей стороны должны будут представить нам планы по выходу на безубыточность", - сообщил первый замглавы Минэкономразвития.

На вопрос, какие меры поддержки готовятся для банков, Торосов сообщил, что к докапитализации банков или банковской системы в целом планируется вернуться в 3-4-м квартале. "В принципе, банки в прошлом году были довольно устойчивые, с хорошей прибылью - рекордной", - заметил он.

Говоря о том, какие важные законодательные инициативы разрабатывает Минэкономразвития в нынешней кризисной ситуации, Торосов сообщил, что получена поддержка главы правительствапо упрощенной процедуре выкупа своих акций для российских компаний. Также получена поддержка по делистингу депозитарных расписок по российским акциям на международном рынке.

По словам Торосова, сейчас реальная инфляция - "около 10% с начала года". Он также заявил, что дефолта не будет. "У нас есть запас с точки зрения долга. Через год мы можем уже вернуться к итогам 2021 года. Даже с такими жесткими санкциями", - резюмировал первый замминистра экономического развития.