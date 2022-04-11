Мартовские продажи для строительства и ремонта выросли в 3 раза

11 апреля. FINMARKET.RU - В марте т.г., если сравнивать с 2021 г., продажи товаров для строительства и ремонта в сети "Петрович" (второй по обороту российский DIY-ритейлер) в Москве выросли втрое, в Петербурге - вдвое. Об этом в интервью "Ведомостям" рассказал гендиректор компании Евгений Мовчан. Похожие цифры и у другого ритейлера - "Всеинструменты". По словам главы совета директоров онлайн-гипермаркета Виктора Кузнецова, продажи товаров клиентам-физлицам в марте выросли в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А продажи юрлицам были стандартными для этого периода времени.

О росте спроса на товары для строительства и ремонта в 2,5-3 раза у лидеров рынка и в 2 раза для ритейлеров поменьше говорит и гендиректор Infoline Иван Федяков. Трехкратный рост продаж в первой половине прошлого месяца к февралю зафиксировал и Ozon, рассказала на одном из форумов руководитель категории DIY этого маркетплейса Анна Карпова. Схожую динамику продаж подтвердил и руководитель категории DIY Wildberries Евгений Квасов. Абсолютные цифры никто из них не назвал, в Leroy Merlin отказались от комментариев.

По данным аналитической платформы "Чек индекс", средний чек в DIY-категории в марте составил 12 393 руб., а это на 74% выше, чем годом ранее. Причем в онлайне этот показатель оказался еще выше - 20 256 руб. (+76% год к году). Рост среднего чека обеспечен большим, чем обычно, объемом покупок за одно посещение торговой точки, объясняет представитель "Чек индекса". А на рост объемов продаж (+18% по сравнению с прошлым мартом и +24 к февралю) товаров для ремонта и дачи повлияли в основном потребности новоселов квартир и дачников. По данным "Чек индекса", больше всего россияне покупали строительные сухие смеси, средства для покраски и косметических работ (клей, краски, обои и др.), ручной и электроинструмент для работы на даче и в саду.

Все отделочные материалы, а также некоторые виды теплоизоляции и цементные смеси раскупались буквально "с колес", отмечает Мовчан. Сложившаяся ситуация привела к двукратному и более росту цен на такие товары, что, в свою очередь, охладило потребительскую активность, добавляет Федяков. Как итог, на конец марта - начало апреля пришелся спад продаж на 5% в среднем по рынку. Кузнецов также говорит, что в последнюю неделю марта продажи вернулись на стандартный сезонный уровень.