ВБ: в этом году падение ВВП России превысит 11%

11 апреля. FINMARKET.RU - Российскийв 2022 году упадет на 11,2%, прогнозирует Всемирный банк.

В 2023-2024 годах российская экономика компенсирует лишь незначительную часть этого провала, прибавив 0,6% и 1,3% соответственно, говорится в докладе, посвященном перспективам экономики Европы и Центральной Азии в свете спецоперации на Украине и ее последствий.

Инвестиции, по прогнозу ВБ, в 2022 году просядут на 16,9%. Экспорт товаров и услуг сократится на 30,9%, импорт - на 35,2%.по индексу потребительских цен - 22%.

Доля людей, живущих за чертой бедности, по оценке ВБ, вырастет в 2022 г до 12,8% с 11% в 2021 г.

Оценка Всемирного банка пессимистичнее прогнозов российских аналитиков: консенсус на 2022 г, согласно опросу "Интерфакса", предусматриваетВВП на 8,4%.