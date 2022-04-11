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Запрет США на выплаты по евробондам РФ из валютных резервов ущемляет интересы американских инвесторов - Минфин
11 апреля 2022 года 08:13
ВБ: в этом году падение ВВП России превысит 11%
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YAY/TACC
11 апреля. FINMARKET.RU - Российский ВВП в 2022 году упадет на 11,2%, прогнозирует Всемирный банк. В 2023-2024 годах российская экономика компенсирует лишь незначительную часть этого провала, прибавив 0,6% и 1,3% соответственно, говорится в докладе ВБ, посвященном перспективам экономики Европы и Центральной Азии в свете спецоперации на Украине и ее последствий. Инвестиции, по прогнозу ВБ, в 2022 году просядут на 16,9%. Экспорт товаров и услуг сократится на 30,9%, импорт - на 35,2%. Прогноз по индексу потребительских цен - 22%. Доля людей, живущих за чертой бедности, по оценке ВБ, вырастет в 2022 г до 12,8% с 11% в 2021 г. Оценка Всемирного банка пессимистичнее прогнозов российских аналитиков: консенсус на 2022 г, согласно опросу "Интерфакса", предусматривает падение ВВП на 8,4%.
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