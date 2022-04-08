Инфляция в марте в РФ разогналась до 7,6%

В марте инфляция ускорилась до 7,6% после 1,2% в феврале, сообщил Росстат. В январе-марте потребительские цены выросли почти на 10%. Годовая инфляция разогналась до 16,7% после 9,15% месяцем ранее

8 апреля. FINMARKET.RU - В марте 2022 годасоставила 7,61% после 1,17% в феврале, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). Это максимум с января 1999 года. В январе-марте потребительские цены выросли на 9,95%.

В марте прошлого года рост цен составлял 0,66%, в январе-марте - 2,13%.

Годовая инфляция в прошлом месяце ускорилась до 16,69% после 9,15% в феврале. Это максимальный показатель с марта 2015 года.

По данным Росстата, базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в марте 2022 года составил 109,05% против 100,83% в марте 2021 года.

Согласно данным Федеральной службы госстатистики, продовольственные товары в марте 2022 года подорожали на 6,73%. Цены на непродовольственные товары выросли на 11,25%, услуги подорожали на 3,99%.

Рост потребительских цен на 8,0% и более зафиксирован в 32-х субъектах Российской Федерации. В наибольшей степени - в Республике Ингушетия (на 10,8%) в связи с удорожанием продуктов питания на 15,1%, в Архангельской области кроме Ненецкого автономного округа (на 10,3%) в связи с удорожанием непродовольственных товаров на 15,2%, Республике Хакасия (на 10,0%) в связи с удорожанием непродовольственных товаров на 13,3%.

В Москве цены за месяц выросли на 7,2%, в Санкт-Петербурге - на 7,7% (с начала года - прирост цен составил 9,7% и 10,3% соответственно).

Показатель инфляции совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных Интерфаксом. Консенсус-прогноз по инфляции на 2022 год равняется 22,7% (разброс оценок от 19% до 26%), на 2023 год - 8,6%.

Цены на бензин в марте снизились на 0,15%. Газовое моторное топливо подешевело на 10,0%, дизельное топливо - на 0,5%.

За 3 месяца цены на бензин выросли на 0,88%.

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России за март выросли на 0,11%, за январь-март - на 4,44%.

За март плодоовощная продукция подорожала на 14,22%, за три месяца - на 28,63%.

В марте прирост цен на отдельные виды плодоовощной продукции составил: на лук репчатый - 50,1%, капусту белокочанную - 39,8%, бананы - 31,5%, морковь - 29,5%, помидоры свежие - 27,4%, свеклу столовую - 24,7%, груши - 21,7%, виноград - 14,9%. Вместе с тем цены на огурцы свежие снизились на 17,4%.

Лук репчатый в 9 субъектах РФ подорожал на 0,3-30,0%, в 18 субъектах - на 30,1-44,9%, в 57 субъектах - в 1,5-2,1 раза. В Чукотском автономном округе цены не изменились.

Цены на капусту в 19 субъектах РФ увеличились на 1,5-30,0%, в 66 субъектах - на 30,1-66,5%.

Бананы в 41 субъекте РФ подорожали на 8,4-30,0%, в 44 субъектах - на 30,1-61,2%.

Цены на морковь в 45 субъектах РФ увеличились на 0,8-30,0%, в 39 субъектах - на 30,1-55,6%. В Магаданской области цены на морковь снизились на 0,1%.

Сахар-песок в среднем по России стал дороже на 44,0%, в том числе в 52 субъектах РФ - на 4,8-44,0%, в 33 субъектах - на 44,1-57,7%.

Соль в среднем по России стала дороже на 14,2%, в том числе в 49 субъектах РФ - на 0,6-14,0%, в 33 субъектах - на 14,1-59,4%. В Чукотском автономном округе цены не изменились. В Сахалинской области и Республике Тыва соль подешевела на 4,0% и 0,1% соответственно.

Цены на рис в среднем по России выросли на 12,9%, в том числе в 39 субъектах РФ - на 2,1-12,0%, в 46 субъектах - на 12,1-34,1%.

Гречневая крупа подорожала на 10,2%, в том числе в 29 субъектах - на 1,0-10,0%, в 55 субъектах - на 10,1-40,4%. В Ямало-Hенецком автономном округе цены на крупу гречневую снизились на 1,1%.

Цены на подсолнечное масло увеличились на 7,2%, в том числе в 50 субъектах РФ - на 0,9-7,0%, в 34 субъектах - на 7,1-17,1%. В Магаданской области цены на масло подсолнечное снизились на 3,5%.

Среди прочих продовольственных товаров подорожали: рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород, соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, креветки мороженые неразделанные, консервы овощные для детского питания, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, вермишель, пшено, маргарин, мука пшеничная, продукция предприятий общественного питания быстрого обслуживания (сэндвич типа "Гамбургер"), кексы, рулеты, пряники, печенье, молоко сгущенное с сахаром, конфеты шоколадные, зефир, пастила, карамель, соки фруктовые, чай, кофе - на 7,2-12,0%.