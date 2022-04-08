Серьезного роста спроса на аренду дач не будет

8 апреля. FINMARKET.RU - Россияне пока не слишком активно бронируютна лето, спрос ниже, чем год назад. Но риелторы надеются, что к маю спрос оживится, пишет "Российская газета"

Из-за сложностей с авиасообщением с рядом стран, подорожанием турпоездок за рубеж число желающих провести отпуск не за границей, а за городом увеличится, надеются эксперты. Однако серьезного роста спроса на аренду загородных домов не будет, отмечает начальник отдела управления загородной недвижимости "ИНКОМ-Недвижимость" Анна Власова. Выросло число людей, которые боятся потерять работу и доходы, они будут аккуратно расходовать имеющиеся деньги, считает эксперт. Хотя ближе к теплому сезону спрос все же может вырасти на 10%.

В Московской и Ленинградской областях спрос выше на 15% и 33% соответственно. В Крыму, Краснодарском крае и Севастополе - ниже на 73%, 36% и 64% соответственно. Интерес к аренде дома в Сочи и Симферополе упал примерно на треть. Не заметен и сезонный рост активности арендаторов.

Средняя цена аренды, по данным "Авито Недвижимость", за год не изменилась. Краткосрочнаязагородного жилья обойдется в среднем в 5 тысяч рублей в сутки.