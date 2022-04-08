Уход международных брендов может привести к потере торгцентрами 30-70% выручки

8 апреля. FINMARKET.RU - Knight Frank оценила число международных брендов, объявивших о приостановке своей деятельности в РФ после начала военной операции на Украине, пишет "Коммерсант" . Таких сетей оказалось 160. Заметная часть игроков, заморозивших работу в стране,- fashion-ритейлеры (21%), продавцы автомобилей (13%) и товаров повседневного спроса (10%).

Об окончательном уходе из России пока сообщили только шесть компаний, но такое решение в итоге может принять весомая доля игроков, полагает руководитель направления исследований и консалтинга Focus Михаил Васильев: "Геополитическая ситуация нестабильна, давление на международные бренды в странах их происхождения не ослабевает". По его прогнозам, ситуация решится в течение полугода: сети, приостановившие работу, сами окончательно закроют и освободят магазины, либо на этом будут настаивать торгцентры из-за серьезного падения трафика.

Если все бренды, объявившие о временной заморозке работы, реально покинут рынок, торгцентры потеряют 30-70% выручки, считает глава департамента ритейла CBRE Марина Малахатько.

Даже временное закрытие магазинов международных брендов привело к серьезным проблемам крупных торгцентров (от 60 тыс. кв. м) Москвы и Петербурга, где такие ритейлеры, по подсчетам Knight Frank, арендуют 15-25% от общего объема площадей. В средних и небольших объектах - около 10%. В торгцентрах других городов-миллионников России западные сети арендуют 15% торговых площадей, в менее крупных городах - до 10%.

Между тем посещаемость торгцентров из-за закрытий магазинов и завершения волны ажиотажного спроса сокращается. По подсчетам Focus, в Москве показатель Mall Index (число посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) за прошлую неделю сократился на 9% год к году, в Петербурге - на 17%.