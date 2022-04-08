Темпы прироста граждан-банкротов замедлились

8 апреля. FINMARKET.RU - Россияне активно пользуются судебным и внесудебным способами личного банкротства для освобождения от долгов: число граждан-банкротов в России превысило 537 тыс. человек к 1 апреля 2022 года, свидетельствуют данные "Федресурса" (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, fedresurs.ru).

Суды за время существования судебной процедуры личного банкротства с 1 октября 2015 года признали несостоятельными 529303 гражданина, включая индивидуальных предпринимателей. Во внесудебном порядке через многофункциональные центры (МФЦ) такой статус получили (после его введения с 1 сентября 2020 года) 7757 граждан.

Число граждан, которые решили воспользоваться той или иной процедурой банкротства, продолжает расти.

Суды, согласно данным "Федресурса", в первом квартале 2022 года суды признали банкротами 54190 граждан. Это на 33,6% больше, чем за тот же период 2021 года. Однако темпы роста числе судебных резко снизились: в первом квартале 2021 года прирост числа банкротств к аналогичному кварталу 2020 года составил 81,4%.

"Замедление темпов роста (судебных дел о личном банкротстве) объясняется тем, что эффект низкой базы - небольшого количества процедур на старте в октябре 2015 года - практически себя исчерпал. В абсолютном значении годовые приросты количества новых банкротов все еще весьма высоки", - отмечает руководитель "Федресурса" Алексей Юхнин.

Первый замминистра экономического развития Илья Торосов связывает снижение темпов прироста числа банкротов с общей стабилизацией эпидемической обстановки и, как следствие, улучшением финансового положения граждан в сравнении с разгаром пандемии COVID-19. Однако он обращает внимание на то, что тенденция роста в количественном выражении сохраняется, а это говорит об актуальности применения судебной процедуры гражданами.

В подавляющем большинстве случаевначинают процедуру судебного банкротства по собственной инициативе (94,9% возбужденных дел в первом квартале 2022 года, 95,3% - в первом квартале 2021 года).

МФЦ в январе-марте 2022 года опубликовали 1285 сообщений о возбуждении внесудебных процедур банкротства граждан, что на 10,3% больше, чем за аналогичный период 2021 года. При этом доля граждан, чьи заявления были отклонены, снизилась с 54% до 45%. В первые месяцы после запуска процедуры внесудебного банкротства доля возвратов заявлений доходила до 80%.

За все время действия этого механизма были завершены 4937 процедур, прекращены 54. Общий размер задолженности граждан, сумевших добиться начала внесудебного банкротства, составил 2,68 млрд рублей. По итогам уже завершенных процедур гражданам списали 1,72 млрд рублей долгов.