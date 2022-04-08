Ритейл восстанавливает запасы сахара и круп

8 апреля. FINMARKET.RU - Торговля формируетряда продуктов на несколько недель продаж или более. В частности, сахара, соли, масла, макарон и круп. Об этом сказано в письме замглавы Минпромторга Виктора Евтухова от 5 апреля в Госдуму, пишут "Известия" . Прежде нижняя палата рекомендовала ведомству принять исчерпывающие меры, чтобы не допустить дефицита товаров первой необходимости в магазинах, отмечено в документе.

Ранее товарные запасы у ритейла сократились из-за повышенного спроса на некоторые продукты длительного хранения в конце февраля - начале марта. Некоторые покупали очевидно больше, чем необходимо для личного потребления. Иногда продукцию повышенного спроса распродавали в магазинах еще утром, заметил Виктор Евтухов. Поэтому покупателям приходилось ждать поставки на следующий день.

Сейчас этап повышенного спроса на продукты длительного хранения закончился, а объемы продаж ниже обычного, поскольку потребители закупились впрок. В письме приведены данные ФНС на 3 апреля, согласно которым спрос на особенно востребованные месяц назад товары значительно сократился по сравнению со временем до начала спецоперации на Украине - за эталон приняли неделю 12-18 февраля. Продажи сахара упали на 23%, соли - на 25%, риса и макарон - на 27% (по каждому товару), круп - на 29%, растительного масла - на 31%, муки - на 32%.

На этом фоне в сетях растут товарные запасы. Как указано в письме, в пик повышенного спроса резервов сахара хватало на два дня торговли, теперь - на восемь. Такжесформировал запас соли на 12 дней продаж, подсолнечного масла - на 14, гречки - на 22, муки и пшена - на 24, риса - на 26, макарон - на 34.

"Это оперативные запасы в торговле, и поставки продолжаются. Вскоре они будут на обычном уровне: по сахару это 2-3 недели торговли, по крупам, муке, макаронам - месяц и более", - отметил Виктор Евтухов в письме.

В Минпромторге напомнили, что ранее торговые сети ограничили отпуск некоторых товаров в одни руки (например, до пяти упаковок или до пяти килограммов сахара). Сейчас на фоне снижения потребительской активности ритейл может отказаться от такого подхода, добавили в ведомстве.

Эксперты не исключают даже некоторого снижения цен на продукты в ближайшее время. На фоне укрепления рубля и снижения спроса стоимость продовольствия может корректироваться, но это не значит, что она вернется к уровням февраля, сказал "Известиям" доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев.