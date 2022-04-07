Маткапитал разрешат обналичивать не только малоимущим

7 апреля. FINMARKET.RU - В России хотят позволить выдавать до 5% материнского капитала из его остатков наличными всем семьям, имеющим на него право, назависимо от их дохода. Соответствующийпланируется внести в Госдуму в весеннюю сессию, рассказала "Известиям" один из его разработчиков, первый зампред думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

Согласно пояснительной записке к проекту, "средства пойдут на компенсацию затрат на покупку товаров и услуг, предназначенных для удовлетворения семейных нужд". Их перечень предлагается утвердить правительству, сказано в документе. В нем же отмечено, что компенсация будет выплачиваться только тем семьям, которые уже использовали часть капитала на одно из основных направлений. Предполагается выдавать деньги однократно, уточнила Буцкая.

По ее словам, зачастую остатки маткапитала, неиспользованные на основные направления, хранятся годами. "Важно, чтобы у людей была возможность получить всё, что им положено по закону", - сказала Буцкая.

Инициативу по возможности частичной выплаты маткапитала наличными необходимо поддержать, считает член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. "Для этого, например, можно предусмотреть возможность использования средств при покупке строительных материалов для ремонта жилья, которое приобретается по программе", - сказал он.

Законопроект в Минтруд пока не поступал, сообщили "Известиям" в пресс-службе министерства.