Могут ли подешеветь стройматериалы из дерева внутри России

7 апреля. FINMARKET.RU - Сложности с вывозом российской древесины за границу могут снизитьна стройматериалы внутри страны. Будущие скидки, по разным оценкам, могут достигать 10-25%, пишет "Российская газета"

По словам сопредседателя правления Ассоциации деревянного домостроения Юлии Юрловой, сезон лесозаготовок прошел очень хорошо, погода позволяла, и сейчас на складах у лесозаготовителей запасены большие объемы древесины. При этом примерно половина древесины обычно шла на экспорт. Сейчас это проблематично - из-за сложностей с расчетами и в первую очередь с логистикой.

Китай готов увеличить закупки российской древесины, но опять же все упирается в вопросы доставки. Соответственно,может остаться на внутреннем рынке и ее дефицита не ожидается. Другой вопрос - сколько сможет потребить внутренний рынок. Как отмечает Юрлова, в сфере индивидуального строительства сейчас затишье, хотя обычно в апреле заказы идут уже очень активно. А нынешняя очередь на поставку домокомплектов - всего на месяц вперед.

Юрлова не исключает, что лесозаготовители попытаются придерживать материалы на складах в надежде, что цена не опустится, но в начале лета им придется продавать заготовленное - так как нужно готовиться к следующему сезону. Цены могут скорректироваться, но не более чем на 10%, считает эксперт: дорожают логистика, импортные запчасти для заготовительной техники и оборудования.

А заместитель гендиректора "KASKAD Недвижимость" Ольга Магилина считает, что к концу мая цены на пиломатериалы вполне могут снизиться на 15% от нынешних, а если европейские страны введут запрет на импорт древесины из России, то и на 20-25% и более.

В Минпромторге отметили, что ожидается переток определенного объема товаров, которые шли на внешние рынки, на внутренний рынок. А благодаря появлению дополнительных объемов продукции можно ожидать снижения цен.

Однако, если получится наладить логистику, то в мире просто перераспределятся потоки пиломатериалов, и существенного снижения внутренних цен ожидать не стоит, считает владелец строительной компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский.