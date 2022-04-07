В РФ реальное потребление упало в начале апреля на 13%

7 апреля. FINMARKET.RU - Свежее данные "Ромир" о динамике индексов недельных расходов и недельного среднего чека в РФ с 28 марта по 3 апреля фиксируют снижение средних расходов на 4,6% (на 245 руб., до 5,1 тыс.), а чека — на 2,4% (на 16 руб., до 643 руб.) за неделю. В годовом выражении средние номинальные расходы выросли на 3,7%, а чек — на 7,5% (45 руб.). Учитывая, что, по оценке Минэкономики, годовая инфляция на начало апреля составила 16,6%, падение реального потребления домохозяйств в начале апреля после ажиотажного спроса февраля—марта составило порядка 13%, пишет "Коммерсантъ".

"Ъ" также отмечает, что обновленный на начало апреля макроэкономический консенсус-прогноз FocusEconomics предполагает, что в 2022 году частное потребление в России снизится на 14% (в 2021 году росло на 8,2%), оборот розницы — на 11,8% (плюс 8,2%), реальные зарплаты — на 11,7% (2,8%), а безработица вырастет до 7,1% (с 4,8%).