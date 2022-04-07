Промышленную политику предлагают пересмотреть в пользу услуг

7 апреля. FINMARKET.RU - Санкции из-за военной операции России на Украине потребуют пересмотра до сих пор ориентированной на внешние рынки промышленной госполитики страны, констатировали эксперты ВШЭ в докладе к Ясинской (Апрельской) международной научной конференции университета, пишет "Коммерсантъ". Документ, на который ссылается "Ъ", всесторонне описывает феномен и эффекты от "сервисизации" (роста доли услуг в деятельности) промышленности: особенности сервисизированных экономик, местов глобальной сервисизации, а также ее эффекты для российских предприятий. Исследование показало, что компании с интенсивной сервисизацией (участие услуг во всей цепочке создания стоимости) более конкурентоспособны и производительны.

В условиях экспортных ограничений и неопределенности межстрановых отношений оценка промышленных успехов компаний по доле экспорта и привязка к ней господдержки становятся де-факто неактуальными. Новой метрикой, как показывают эксперты, может стать уровень сервисизации промышленных компаний: доля услуг в них коррелирует с производительностью и конкурентоспособностью. Однако развитие сервисов в промышленности потребует частичной либерализации импорта услуг, пишет издание.