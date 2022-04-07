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07 апреля 2022 года 09:21
Промышленную политику предлагают пересмотреть в пользу услуг
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Донат Сорокин/ТАСС
7 апреля. FINMARKET.RU - Санкции из-за военной операции России на Украине потребуют пересмотра до сих пор ориентированной на внешние рынки промышленной госполитики страны, констатировали эксперты ВШЭ в докладе к Ясинской (Апрельской) международной научной конференции университета, пишет "Коммерсантъ". Документ, на который ссылается "Ъ", всесторонне описывает феномен и эффекты от "сервисизации" (роста доли услуг в деятельности) промышленности: особенности сервисизированных экономик, место РФ в глобальной сервисизации, а также ее эффекты для российских предприятий. Исследование показало, что компании с интенсивной сервисизацией (участие услуг во всей цепочке создания стоимости) более конкурентоспособны и производительны. В условиях экспортных ограничений и неопределенности межстрановых отношений оценка промышленных успехов компаний по доле экспорта и привязка к ней господдержки становятся де-факто неактуальными. Новой метрикой, как показывают эксперты, может стать уровень сервисизации промышленных компаний: доля услуг в них коррелирует с производительностью и конкурентоспособностью. Однако развитие сервисов в промышленности потребует частичной либерализации импорта услуг, пишет издание.
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Ключевые слова: РФ, промполитика, пересмотр, мнение
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