Найдена схема по возврату средств россиян с Asos и Airbnb

7 апреля. FINMARKET.RU - Союз потребителей РФ предложил британскому интернет-магазину в адрес способ вернуть деньги россиянам, которые ранее оплатили одежду и обувь, но так и не получили их от продавца. Покупатели не могут получитьза оплаченные вещи и услуги после того, как против РФ ввели санкции, а платежные системы Visa и MasterCard заблокировали операции между Россией и другими странами, пишут "Известия"

Поскольку использовать чарджбэк через системы Visa и MasterCard не получится, средства можно перевести межбанковским переводом по реквизитам, указали общественники в своем письме в адрес Asos.Там отмечено, что организация получила жалобы от чуть более 100 потребителей, которые сделали на сайте иностранной компании более 200 заказов на общую сумму в почти 1,4 млн рублей.

Как сообщили в союзе, потребители уже обратились в интернет-магазин с просьбой вернуть средства. Люди указали полные банковские реквизиты для международных переводов. Заявления составлены на русском и английских языках и направлены в интернет-магазин Asos, указано в письме Союза потребителей. И теперь магазин располагает всей необходимой информацией для возврата денег. Тем не менее на сайте британского ритейлера сказано, что продавец пока не может предложить людям оформление возвратов или совершить их из-за проблем с обработкой платежей.

Союз потребителей также изучает возможность предложить аналогичную схему возврата средств россиянам американскому сервису сдачи жилья в аренду Airbnb - специалисты могут сформировать в адрес компании такое же письмо.

Как сказали "Известиям" в Роспотребнадзоре, там получают обращения по этому поводу, однако они не носят массовый характер. Если число пострадавших окажется большим, будут поданы групповые иски к компаниям, которые грубо нарушают права потребителей. Проверка некоторых обращений показывает, что ряд компаний заявили о временной приостановке выплат, не отказывая напрямую потребителям в возврате денег, заключили в службе.

Глава Национального платежного совета Алма Обаева пояснила, что процедура возврата средств за недоставленный товар - чарджбэк - находится в зоне ответственности платежной системы.

Любой российский гражданин сейчас может делать перевод за рубеж, рассчитаться заи услуги - вместо карты используют SWIFT из российского банка, не подпавшего под санкции. Следовательно, иденег возможен таким же способом, сказал "Известиям" управляющий партнер АБ "Адвокаты: Голенев и партнеры", адвокат Вячеслав Голенев. Однако перевод средств по системе SWIFT в отечественные банки может быть нежелательным, даже если организация не под санкциями, добавил он. "Осуществление прямого межбанковского перевода через SWIFT - дорогостоящая операция", - сказал "Известиям" глава Ассоциации электронных денег Виктор Достов.