В правительстве не исключают объявления дефолта по российским евробондам

7 апреля. FINMARKET.RU - Властирассматривают сценарий объявления инвесторами из "недружественных" стран дефолта по российским валютным долгам в качестве базового. Об этом "Ведомостям" рассказали три близких к правительству источника. Вчера Минфин объявил об отказе иностранного банка-корреспондента в исполнении поручений на выплату купона и основной суммы долга по суверенным еврооблигациям, из-за чего министерство было вынуждено перевести средства на специально созданные в российских банках счета держателей бумаг в рублях.

Как пояснил один из источников "Ведомостей", альтернативных механизмов обслуживания суверенного долга у правительства нет. Платить в долларах или евро можно исключительно со счетов ЦБ или правительства, которые были заморожены решениями властей США и стран Европы. Все проводки по этим счетам, в том числе платежи по суверенным обязательствам, не проходят из-за административных запретов, уточнил собеседник.

Теоретически власти могли бы попытаться провести платеж иным способом - не из замороженных резервов, а, например, через конвертацию рублевых поступлений в валюту через российский банк и перевод этих средств в адрес иностранного платежного агента, признает близкий к правительству источник. Но, во-первых, такую транзакцию также могут заблокировать. Во-вторых, у России и так есть валюта на счетах, а тот факт, что ее не хотят переводить, "не наша головная боль", пояснил собеседник газеты.

Если правительства стран, присоединившихся к санкциям, во что бы то ни стало хотят наказать своих же инвесторов, управляющих деньгами в том числе западных пенсионеров, то вряд ли мы можем что-либо сделать в данном случае, добавил источник. Так или иначе, как только возобновятся операции по российским счетам в западной валюте, иностранные инвесторы смогут сразу обменять рубли со счетов типа "С" по тому же курсу и получить все причитающееся им "полным долларом", резюмировал собеседник.