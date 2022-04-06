Энергетикам не хватает "умных" электросчетчиков

6 апреля. FINMARKET.RU - Гарантирующие поставщики (ГП, основной энергосбыт региона) могут не выполнить планы по установке "умных" электросчетчиков в многоквартирных домах. Проблема в возможной нехватке приборов, устройств сбора и передачи данных (УСПД), а также других составляющих, следует из письма Ассоциации ГП и энергосбытовых компаний в Минэнерго, пишет "Коммерсант" . Ассоциация просит "исключить ответственность за физическое неисполнение объемов инвестпрограмм" по установке счетчиков, а неосвоенный объем перенести на 2023-2024 годы.

Устанавливаемыедолжны быть произведены ви иметь определенный набор функций. ГП же предлагают на 2022 и 2023 гг. сократить перечень обязательных требований, чтобы использовать имеющиеся на рынке приборы. Мера также позволит "снизить рост стоимости на дефицитные приборы учета".

До санкций стоимость однофазного прибора учета составляла до 14 тыс. руб., трехфазного - от 24 до 38 тыс. руб. с учетом монтажа и наладки, отмечает член набсовета ассоциации "Инсист энерго" Денис Коваль. По его оценкам, приборы подорожали не менее чем на 30-50%, но дефицита пока нет, на складах есть запасы.

Еще один существенный риск для ГП - снижение платежей розничных потребителей, в частности, граждан, предприятий ЖКХ бюджетных организаций (33% выручки). Тогда ГП придется брать кредиты на исполнение обязательств перед генкомпаниями и сетями. При росте кредитных ставок "в годовом исчислении масштаб возможного привлечения кредитов составит 100-120 млрд руб.".

ГП при задержке платежей на оптовом рынке обязаны предоставлять фингарантии, а также платить штрафы, которые привязаны к текущей ключевой ставке ЦБ. По мнению авторов письма, изменить расчет штрафов нужно "по всей цепочке платежей" исходя из ставки ЦБ от 27 февраля.

Ассоциация также предлагает изменить основания по системе фингарантий и временно не лишать компании статуса субъекта оптового рынка за нарушения по платежам.