Покупатели массово жалуются на ложные ценники

6 апреля. FINMARKET.RU - Магазины стали чаще обманывать покупателей, оставляя на витринах ложные ценники. Каждая седьмая жалоба на горячую линию Роспотребнадзора связана именно с разницейна полке и на кассе, сообщили "Известиям" в ведомстве. Там отметили, что около 14% жалоб, поступающих в Роспотребнадзор, касаются разницы в цене товара, указанной в торговом зале магазина, и той, что пробивается на кассе.

"Жалобы приходят к нам по разным каналам. Если говорить о единой горячей линии по защите прав потребителей, то из 7 тыс. обращений более 1 тыс. касаются несоответствия стоимости на ценнике и на кассе", - рассказали в Роспотребнадзоре. И такое количество жалоб поступило только за короткий период с 14 по 25 марта.

О том, что в последний месяц они стали чаще сталкиваться с подобными инцидентами, сообщили "Известиям" и покупатели.

Кроме того, по наблюдениям "Известий", в магазинах стали появляться объявления о том, что стоимость товаров, указанная на ценниках, не актуальна, а уточнять ее необходимо у продавцов.

Между тем в соответствии с Гражданским кодексом (ГК РФ) ценник является публичной офертой и продавец обязан продать товар по заявленной на нем стоимости, рассказал юрист Михаил Прядко.

"Фраза "клиент всегда прав" подтверждается законом "О защите прав потребителей". Законодательство почти всегда выступает на стороне покупателя, и случай с ценниками - не исключение. Консультация продавца и произнесенная им цена не может являться публичной офертой, любые юридические действия должны закрепляться документально. Стоимость товара на витрине как раз является аналогом документа. Магазин не может функционировать без ценников", - пояснил он.

Такие же правила распространяются и на электронные площадки. Публичной офертой в этом случае считается цена, указанная на сайте в момент покупки.

"Ценники в некоторых магазинах нужно рассматривать под увеличительным стеклом, чтобы понять реальную стоимость товара. К огромному сожалению, в моду входит так называемая переоценка товаров. Эти вопросы находятся под юрисдикцией Роспотребнадзора. Но граждане также имеют полное право обратиться в полицию в соответствии с КоАП", - рассказал "Известиям" глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

Несоответствие реальной цены товара с той, что указана на ценнике, - это административное правонарушение. Если оно будет доказано, на продавца могут наложить штраф в размере 3-5 тыс. рублей, а директор торговой точки, будучи ответственным должностным лицом, может лишиться 30 тыс.