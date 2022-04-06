Отечественная сантехника может подорожать в полтора раза

6 апреля. FINMARKET.RU - Сейчас производство раковин и унитазов серьезно осложнилось из-за проблем с поставками импортного сырья. В состав массы, из которой льют керамические изделия, входит белая глина (каолин), которую многие заводы закупали на Украине, говорит председатель Ассоциации производителей и поставщиков сантехники Игорь Георги. Теперь производители вынуждены искать других поставщиков, пишет "Российская газета"

Каолин из Китая обходится в десять раз дороже, в результате себестоимость сантехники увеличивается на 45-50%, рассказал гендиректор Cersanit в России Юрий Ковтун на DIYForum. Если в будущем отладить логистику, то китайский каолин будет стоить дешевле, но все равно окажется в пять раз дороже украинского.

В России есть и свои карьеры по добыче такой глины, но российские поставщики, понимая, что спрос на их продукцию повышается, поднимают. Директор Ассоциации производителей керамических материалов Альберт Попов отмечает, что в России ведется большая работа по изучению сырьевой базы и доработке технологий, но разработка новых карьеров - долгий процесс. Кроме того, встает вопрос ценообразования - около пяти лет назад, например, многие производители перешли на российское сырье, но позже из-за роста себестоимости добычи (в частности, из-за подорожания карьерной техники и логистики) российская тугоплавкая и светложгущаяся глина значительно подорожали, что вынудило искать альтернативные источники сырья.

Доля импортной сантехники была не так велика, отмечают эксперты. Общий объем производимой в России санкерамики покрывает все потребности страны, подчеркивает Попов. Часть продукции даже поставлялась на экспорт - как в страны ближнего зарубежья, так и в Европу (сейчас с этим сложности).

Ни в одном сегменте рынка сантехники нет монополии какого-либо производителя, поэтому российскому потребителю не стоит опасаться, что в какой-то момент он не сможет приобрести необходимую ему сантехническую продукцию, отмечает Георги. Однако цены будут расти.