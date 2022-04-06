Рестораторы не могут воспользоваться кредитными каникулами

6 апреля. FINMARKET.RU - Воспользоваться предоставленными правительством РФ кредитными каникулами удается не всем пострадавшим от кризиса предприятиям. С отказами банков уже столкнулись рестораторы, отельеры и фитнес-клубы. От одних заемщиков кредитные учреждения потребовали залог, а другим — обещали ухудшение условий кредитования после каникул. Банки опасаются утраты контроля за платежеспособностью заемщиков, отмечают эксперты.

Премьер Михаил Мишустин 11 марта подписал постановление о возможности взять кредитные каникулы до полугода по займам, взятым до 1 марта 2022 года, малыми и средними предприятиями в сфере общепита, туризма и др. Мера должна поддержатьв условиях кризиса и новой волны экономических санкций.

Рестораторы столкнулись с отказом в предоставлении кредитных каникул, сообщил "Коммерсанту" президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева говорит, что фитнес-клубы также получают отказы от банков в предоставлении льготного периода, но они не носят массовый характер.

Омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса Анастасия Татулова рассказала “Коммерсанту”, что получила около 200 жалоб на крупные банки от малых и средних предприятий различных отраслей, но не каждый предприниматель сообщает о сложностях.