На поддержку производителей автокомпонентов может быть выделено 30 млрд рублей

6 апреля. FINMARKET.RU - Правительство хочет запустить в 2022 г. программу производства универсальных автокомпонентов стоимостью 30 млрд руб. Эта инициатива содержится в дополнительном перечне мер поддержки экономики в условиях санкций от 29 марта, пишут "Ведомости"

Речь идет о программе грантовой поддержки предприятий автокомпонентной отрасли от Фонда развития промышленности (ФРП), поясняют два источника "Ведомостей", знакомых с этой инициативой. Мера предполагает увеличение бюджетного финансирования для ФРП, чтобы тот мог выдать больше льготных займов производителям автокомпонентов на замещение импортной продукции.

Трудности с поставками автокомпонентов российские и локализованные в РФ иностранные автозаводы начали испытывать еще в 2021 г., когда мировой дефицит микроэлектроники добрался до нашей страны. Не успела отрасль прийти в себя в 2022 г., как зарубежный бизнес начал стремительно сокращать свое присутствие в России из-за специальной военной операции на Украине. Последовавший за этим разрыв цепочек поставок компонентов из-за рубежа привел к необходимости замещать эту продукцию отечественными аналогами.

Впервые о необходимости поддержки производителей автокомпонентов на сумму более 200 млрд руб. для замещения иностранных комплектующих говорил глава группы ГАЗ Вадим Сорокин еще в 2018 г. Вернулись к обсуждению идеи в отрасли в разгар пандемии коронавируса в 2020 г., когда отлаженные цепочки поставок автозаводов начали рушиться. Итогом обсуждений стало решение Минпромторга запустить в 2021 г. программу грантовой поддержки производителей комплектующих для автомобилей и спецтехники через ФРП, выделив на ее обкатку 1 млрд руб.

Приказ Минпромторга № 4576, регламентирующий правила предоставления таких субсидий, был подписан ведомством 19 ноября 2021 г., зарегистрирован Минюстом 24 декабря. Чтобы ФРП мог выдавать льготные займы наавтокомпонентов в 2021 г., не требовалось утверждения дополнительных приказов.

Но с 2022 г. средства предусмотрены в федеральном бюджете по новой статье расходов, для которой необходимо было утверждение отдельного приказа Минпромторга, говорил представитель ведомства. Таким образом, заявки на получение займа ФРП на льготных условиях производители автокомпонентов могли подать как в 2021 г., так и в 2022 г. По информации источников "Ведомостей", знакомых с новой инициативой, и собеседников в автоконцернах, в 2021 г. никто из производителей автокомпонентов заявки на льготное финансирование не подавал.