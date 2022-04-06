Ограничения на продажу в одни руки коснулись порядка 20 товаров

6 апреля. FINMARKET.RU - За последний месяцна продажу в одни руки коснулись около 20 наименований базовых товаров, подсчитали "Известия" , опросив крупнейшие торговые сети.

Например, в "Магните" и принадлежащей ритейлеру "Дикси" пока нельзя приобрести неограниченное количество сахара, гречки и тушки курицы, отметили в пресс-службе компании. В магазинах у дома не продают больше пяти упаковок или 5 кг (если товар весовой) каждого продукта, а в гипермаркетах и супермаркетах - до 10 единиц или до 10 кг.

В "Перекрестке" сохраняют ограничения на продажу сахара, гречневой крупы, подсолнечного масла "первой цены", рассказали в X5 Group, управляющей сетью. В "Пятерочке" мера коснулась тех же продуктов и риса, добавили в компании.

В "Ленте" лимит на продажу в одни руки распространялся на крупы, чай, кофе, сахар, муку, продукты быстрого приготовления, приправы, соусы, мясную и рыбную консервацию, масла, косметику, средства для стирки, туалетную бумагу, детскую бытовую химию, подгузники, подтвердили в пресс-службе компании. Но 5 апреля сеть сообщила, что сняла ограничения на покупку всех товаров. Исключением стали средства личной гигиены - их по-прежнему можно купить не больше пяти упаковок в одни руки.

Ограничения на объем продаж ряда товаров в одни руки вводили на фоне резкого повышения потребительского спроса в марте, пояснили в X5 Group. О тех же причинах сказали в "Магните". В марте компания зафиксировала спекулятивный спрос на отдельную продукцию длительного хранения. Это связано с двумя причинами:бакалейной группы часто приобретаются мелким оптом для последующей перепродажи в неорганизованной рознице и на маркетплейсах. Также часть покупателей совершали нерациональные покупки впрок, пояснили в компании.

Введение лимита на покупку некоторых продуктов позволяет снизить ажиотажный спрос и сохранить стабильные цены, пояснили представители ритейлеров. Власти ранее поддержали инициативу: в Минпромторге сказали, что она поможет минимизировать риски приобретения перекупщиками социально значимых продуктов питания. От меры будут отказываться при нормализации ситуации.