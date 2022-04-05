ФТС: из страны пытались незаконно вывезти свыше 100 млн руб.

5 апреля. FINMARKET.RU - Россияне с 24 февраля по 31 марта собирались незаконно вывезти из страны более 100 млн рублей (в денежной единице, долларах и евро), рассказали "Известиям" в Федеральной таможенной службе (ФТС). Сумма оказалась на 55% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Как сообщили в, за указанный период было установлено 1078 таких фактов на общую сумму 158 млн рублей. Речь идет о нарушениях как при вывозе денег из России, так и их ввозе. В таком же периоде прошлого года было обнаружено 815 случаев нелегального перемещения налички на 124 млн рублей, в 2020 году - 432 на 53 млн.

В этом году доля нарушений при нелегальном вывозе налички из России существенно изменилась. Так, на незаконныйприходится 890, или около 85% всех фактов нарушений, по ним заведены административные дела. В общей сумме граждане хотели вывезти нелегально 104 млн рублей, которые не были задекларированы, когда это требовало законодательство (с 24 февраля по 1 марта), или превышали установленные со 2 марта лимиты. Под последнее - запрет на вывоз из РФ иностранной валюты свыше $10 тыс. - подпадает почти каждое второе такое нарушение и половина из указанной суммы, уточнили в ФТС. В аналогичном периоде 2021 г. зафиксировано 489 случаев нелегального "экспорта" денег на 67 млн рублей, "импорта" - 326 фактов на 57 млн.

"В 90% случаев деньги вывозились гражданами РФ, что обусловлено их беспокойством за свои сбережения в условиях обострившейся геополитической обстановки и санкционного давления на страну, - пояснил "Известиям" замруководителя ФТС России Олег Губайдулин. - Также динамика роста нарушений связана со снятием антиковидных ограничений и открытием авиасообщения".

По данным ФТС, в этом году наиболее популярными направлениями для вывоза наличных денег стали Турция, ОАЭ, Израиль и страны Средней Азии.

Также с 24 февраля по 31 марта таможенные органы возбудили 7 уголовных дел за незаконное перемещение налички в рамках ст. 200.1 УК РФ ("Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов"). В таком же периоде прошлого года было открыто 5 дел по этой же статье.