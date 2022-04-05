Перевозки наличных выросли в разы

5 апреля. FINMARKET.RU - В марте этого года выросли перевозки наличной валюты, сообщил в интервью "Российской газете" исполняющий обязанности начальника Главного центра специальной связи (Спецсвязь) Иван Гайченя.

По его словам, мировая тенденция такова, что денежная наличность постепенно уходит в прошлое, однако бумажные купюры совсем не исчезнут. "Как только случается какой-то форс-мажор или возникают какие-либо существенные изменения в общественно-политической и экономической сфере, мы обратно возвращаемся к ним. Об этом свидетельствуют все последние события", - сказал Гайченя.

Он сообщил, что сумма наличных денег, которые сейчас хранятся у россиян "в матрасах", огромная, по некоторым данным, сопоставимая с бюджетом страны.

Говоря о том, сокращается или нет доля перевозок денежной массы, Гайченя заявил, что серьезного сокращения в перевозках наличности он не наблюдает, "максимум уровень падения составляет 1-2%".

Относительно роста спроса на перевозку наличной валюты, он сообщил, что в марте количество отправлений по России наличной иностранной валюты, перевозимой Спецсвязью, выросло в 3,5 раза по сравнению с мартом 2021 года. По словам Гайчени, Спецсвязь готова обеспечить оперативную перевозку любого количества валюты в любую точку России, а также в страны СНГ.

Как сказал Гайченя, Спецсвязь - одна из четырех существующих в стране особых видов связи - фельдъегерской службы Минобороны России, дипкурьерской службы МИД России и Государственной фельдъегерской службы. И Спецсвязь перевозит также секретные документы, бумаги и коммерческие грузы.

На вопрос, затронули ли Спецсвязь санкции, введенные Евросоюзом, США и некоторыми другими странами, Гайченя заметил, что в сложившихся новых реалиях Спецсвязь активно выстраивает новую модель хозяйствования, пересматриваем логистические процессы через дружественные страны, обеспечивая выполнение своих уставных задач в полном объеме.