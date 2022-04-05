Российский ритейл запросил у поставщиков скидки

5 апреля. FINMARKET.RU - На фоне наблюдаемого сейчас укрепления курса рубля крупные ритейлеры стали просить поставщиков снизить отпускныеи вернуть пишет "Коммерсантъ". Такие обращения контрагентам уже направил "Магнит". До этого сеть соглашалась на повышение цен из-за роста стоимости валюты, но теперь рассчитывает на обратный эффект.

В "Магните" подтвердили “Ъ”, что обсуждают с поставщиками корректировку цен из-за укрепления рубля:

"Многие из них уведомили о повышении при курсе 110–120 руб., указывая валютный фактор одним из ключевых в росте себестоимости. Мы считаем, при укреплении рубля это должно работать и в обратном направлении", - приводит мнение ритейлера издание.

При этом, как отмечает "Ъ", поставщики уверяют, что их издержки не снижаются. Но аналитики считают, что поддерживать спрос придется, учитывая начавшееся снижение продаж товаров повседневного спроса. Источник газеты в крупной пищевой компании отмечает, что "производители также заинтересованы в поддержании спроса и готовы по возможности давать скидки". Но укрепление биржевого курса рубля, во-первых, может быть временным, во-вторых — не приводит к улучшению рентабельности, подчеркивает он.