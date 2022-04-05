Расходы для удержания экономики от провала оценили в 4 трлн руб.

5 апреля. FINMARKET.RU - Смягчить последствия санкций для российской экономики можно с помощью резкого наращивания расходов бюджета, считают эксперты Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН. Сумма дополнительных антикризисных трат должна составить не меньше 4 трлн руб., или около 3% номинального ВВП за 2021 г., говорится в докладе организации "Оценка последствий санкционного давления для экономики России". Эти средства эксперты РАН предлагают распределить в следующей пропорции: 1% ВВП, или 1,3 трлн руб., – на поддержку доходов населения, еще 0,5%, или 650 млрд руб., – на госпотребление, остальные 1,5%, или 2 трлн руб., – на бюджетные инвестиции, пишут "Ведомости".

Реализация такого плана позволит удержать экономику от слишком резкого провала – рост бюджетных трат на 4 трлн руб. включен в "реалистичный" сценарий ИНП РАН. Согласно этому варианту, ВВП России сократится на 5,1% в 2022 г., а инвестиции упадут на 17%, следует из расчетов института. Это гораздо более оптимистичные оценки по сравнению с другими прогнозами. В Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) ожидают падения ВВП на 6,3–6,6%. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, подготовленному ЦБ, экономика может сократиться на 8%.

Ключевой мерой смягчения эффекта санкций в РАН считают увеличение именно соцрасходов, что поддержит потребительский спрос. "Так как предполагается существенный пакет социальной поддержки, то в наиболее конструктивном сценарии предполагаем, что он позволяет полностью компенсировать рост цен, т. е. индексация совпадает с уровнем инфляции", – пояснил "Ведомостям" автор исследования, директор ИНП РАН, член-корреспондент РАН Александр Широв. Это влияет и на экономику в целом, так как спрос населения обеспечивает половину ВВП, говорит эксперт.