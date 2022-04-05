Соцвыплаты хотят списывать в счет займов автоматом

5 апреля. FINMARKET.RU - Банки предлагают до 1 мая 2023 года отложить вступление в силу закона, который требует получения дополнительного согласия граждан на списание единовременных соцвыплат в счет погашения кредитов. Об этом говорится в законопроекте, подготовленном Национальным советом финрынка, документ, на который ссылаются "Известия", направлен в Госдуму. Банки не успевают провести существенные технические доработки, которые требуются для выполнения закона. В ЦБ не поддержали инициативу, подчеркнув, что в приоритете поддержка социально уязвимых групп граждан.

"Для того чтобы запустить систему селекции зачисляемых средств и получения дополнительных согласий на списание разовых соцвыплат в счет кредита, требуется проведение технических доработок и изменение бизнес-процессов. Банк России лишь недавно определил коды, которые позволяют отличить единовременные выплаты от постоянных. Интеграция этих решений в систему переводов и взысканий в нынешних условиях не может быть проведена в короткий срок", — пояснил "Известиям" глава НСФР Андрей Емелин.

Закон, запрещающий списывать соцвыплаты в счет кредитов автоматически (без дополнительных согласий), был принят в декабре 2021 года. Его поручил разработать президентВладимир Путин. Речь идет, например, о разовых начислениях пенсионерам или семьям с детьми. Предполагается, что норма должна вступить в силу 1 мая 2022 года.

Приостановление действия нормы, которая предусматривает получение согласия клиентов на списание госвыплат в счет кредита, неприемлемо в текущих условиях, так как негативно отразится в первую очередь на простых гражданах, считает аналитик банковских рейтингов НРА Наталья Богомолова. Вместе с тем она отметила, что внедрение платформы "Знай своего клиента" и реализация биометрической идентификации в банках требуют расходов при внедрении, что в конечном счете скажется на финансовых результатах банков.

На кредитные организации оказывается существенное давление в связи с санкциями, поэтому их предложения по снижению регуляторной нагрузки оправданны, считает руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. По его прогнозам, прибыль сектора снизится примерно в два раза в 2022 году и банки ищут любые варианты для сохранения собственной рентабельности.