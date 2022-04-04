Ритейл и рестораны приостановили открытие новых точек

4 апреля. FINMARKET.RU - Ряд ритейлеров и ресторанов приостанавливаетв этом году новых точек. Такие планы у Х5 Group (сети "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель"), "Магнит", "Дикси", Offprice, Reima, Gloria Jeans, 12storeez и некоторых других ритейлеров, сообщил "Известиям" источник, близкий к этим компаниям, информацию подтвердил собеседник из консалтинговой организации.

По их словам, решение связано с перебоями в поставках оборудования для торговых помещений, например стеллажей, холодильников, кассового оборудования. Как отмечают эксперты развитие также тормозит неопределенность на рынке и проблемы с финансированием. Кроме того,открытия новых магазинов также связана с перебоями в поставках товара и увеличением стоимости отделочных работ и ремонта помещений.

Вице-президент Федерации отельеров и рестораторов Сергей Миронов подтвердил, что компании действительно не могут получить импортное оборудование в срок: "Есть случаи, когда всё заказанное уже оплачено, но товар не доставляют, а деньги не возвращают. Эта ситуация разрешится тогда, когда будет налажена логистика через соседние страны и товары из Европы смогут получить российские покупатели". Что касается отечественных аналогов, в России выпускают не все виды необходимого оборудования, добавил Миронов.

В Минпромторге не видят причин для нагнетания обстановки на рынке контрольно-кассовой техники, сказали "Известиям" в ведомстве. Там подчеркнули, что проблем с наличием продукции на складах не выявлено. У поставщиков есть запас сканеров штрих-кода, терминалов сбора данных и прочих периферийных устройств, отметили в министерстве.

Как сказали в Минпромторге, в России работают производители торгового пищевого оборудования, в том числе для ритейла и общественного питания. Эти предприятия готовы обеспечить клиентов необходимой техникой - холодильными и морозильными шкафами, витринами, ларями, бонетами для хранения пищевых продуктов и напитков, оборудованием для выпечки хлебобулочных изделий, стеллажным оборудованием, уточнили в министерстве.