Расчеты за авиализинг переведут в рубли

4 апреля. FINMARKET.RU - Рассчитываться заимпортных самолетов российские авиакомпании будут в рублях. Указ президента публикует "Российская газета"

Исполнение финансовых обязательств по лизингу самолетов и двигателей для авиации для ряда иностранных кредиторов переводится на рубли временно. Речь идет о расчетах по договорам аренды, лизинга самолетов, авиационных двигателей, силовых установок с компаниями из недружественных стран.

Как говорится в документе, обязательства по уплате арендных, лизинговых и иных платежей "признаются исполненными надлежащим образом, если эти обязательства исполнены перед их основными хозяйственными обществами-резидентами путем перечисления должником на счет основного хозяйственного общества-резидента, открытый в российской кредитной организации, средств в рублях в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте". То есть должник будет перечислять средства в рублях на счет, открытый в российской кредитной организации. Рассчитываться объем средств будет по официальному курсу Центробанка на день исполнения обязательств. В результате эта схема будет схожа с расчетами зарубежными компаниями за российский газ в рублях.

Правительство получает полномочия определить иной порядок расчетов с лизингодателями. Кроме того, специальная комиссия будет решать, позволить ли компаниям платить за лизинг конкретной стране.

В итогене обрывает все связи с лизингодателями, но выводит платежи из-под зарубежной юрисдикции. Такой шаг предпринят для защиты гражданской авиации от санкций.