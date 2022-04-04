Банки отказывают в кредитных каникулах

4 апреля. FINMARKET.RU - Заемщики начали жаловаться на трудности с получением кредитных каникул, добиться их предоставления удается меньшинству обратившихся граждан. Как показал опрос банков из топ-30, число клиентов, которые за первый месяц вступления в силу поправок к закону о кредитных каникулах (106-ФЗ) обратились с заявлением о предоставлении этой льготы, составляет уже десятки тысяч. Исходя из данных банков, удовлетворяется только 30–50% заявок на.В банках отказы объясняют несоответствием требованиям, существующими просрочками или уже действующими каникулами, пишет "Коммерсантъ".

В ЦБ признают, что регулятор уже начал получать жалобы заемщиков, связанные с предоставлением кредитных каникул, хотя "пока их число незначительно", отмечает "Ъ". Эксперты говорят, что условия программы слишком жесткими, считют нужным их изменить законодательно.