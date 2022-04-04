Новые машины в марте подорожали на 40%

4 апреля. FINMARKET.RU -на новыев марте в среднем выросли на 40%, следует из опроса "Коммерсанта" , проведенного среди дилеров, и данных "Автостата". В последнем отдельно отмечено, что у 26 официально представленных на рынке РФ автоконцернов, которые не скрыли прайс-листы с сайтов, машины подорожали на 35-45%. В марте дважды дорожала и Lada - АвтоВАЗ, по данным "Автостата", повысил цены на 11-47% в зависимости от модели и комплектации. Стоимость самой популярной иномарки Kia росла на 24-39%.

Активнее всего, в среднем на 50-60%, дорожали автомобили верхнего ценового сегмента, говорит директор "Авилон Мерседес-Бенц" Ренат Тюктеев. Но и доступность премиальных автомобилей значительно ниже, поскольку США, ЕС и Япония ввели запрет на новые поставки: "Именно здесь сложился основной дефицит, который будет усиливаться с каждым днем, и мы уже это ощущаем".

"В ближайшее время именно вторичный рынок будет расти и делать выручку авторитейлу, особенно с учетом того, что к концу месяца их стоимость немного сократилась, в среднем на 5-10%, но в денежном выражении это сотни тысяч рублей",- отмечает гендиректор Fresh Auto Денис Мигаль. Но продажи в сегменте б/у также падают из-за снижения реальных доходов населения, добавляет он.

Пока склады дилеров не опустели, но из-за высоких цен и падения реальных доходов населения спрос уже упал - проходимость автосалонов минимальна. Некоторые дилеры говорят о падении продаж на 60% в марте и ожидают ухудшения.