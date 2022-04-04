Бизнес просит смягчить экологические требования

4 апреля. FINMARKET.RU - Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин направил вице-премьеру Виктории Абрамченко предложения по смягчению ряда экологических норм для бизнеса из-за санкций. Представитель вице-премьера Марта Галичева подтвердила получение, добавив, что "предложения прорабатываются", пишут "Ведомости"

РСПП предлагает более 40 инициатив по снижению требований в сфере промышленной экологии для уменьшения "финансовых и административных рисков". Они касаются как действующих нормативов, так и тех, что еще не вступили в силу.

Например, лобби предложило сдвинуть сроки достижения нормативных показателей по снижению выбросов загрязняющих веществ, а также программ повышения экологической эффективности и мероприятий по охране окружающей среды. Сроки реализации мероприятий, истекающие 31 декабря 2022 г., необходимо продлить на 12 месяцев, пишет Шохин. А неисполнение экологических проектов, срок которых истекает 1 января 2025 г., не должно считаться основанием для перерасчета экоплатежей и отзыва разрешительной документации.

Также в письме предлагается установить новый cpoк создания системы автоматического контроля вредных выбросов (САКВ) - восемь лет вместо четырех с момента получения комплексного экологического разрешения (КЭР). Такие документы, гарантирующие использование наилучших доступных технологий, начали выдаваться в 2019 г. По оценке РСПП, совокупные затраты компаний на САКВ составят около 300 млрд руб. Эти средства предприятия могли бы потратить "на совершенствование действующей системы контроля либо на иные природоохранные мероприятия", пишет Шохин.

РСПП предлагает смягчить меры Росприроднадзора по экологическому контролю (ограничить периодом три года штрафы и возмещение вреда окружающей среде, сократить внеплановые выездные проверки и т. д.), запретить на два года наказыватьза неисполнение ранее выданных предписаний, требующих существенных вложений, а также приостановить разработку и принятие законопроекта о создании пользователями недр ликвидационных фондов. Государству предлагается субсидировать проекты с использованием отечественного оборудования по повышению экологичности производств, относящихся к I и II категориям по степени негативного воздействия на окружающую среду (с "наибольшим" загрязнением и с "умеренным").

Введение санкций странами Запада против России после начала специальной военной операции на Украине "существенно влияет на цепочку поставок, включая поставки природоохранного оборудования и технологий", подчеркивается в письме РСПП.

Глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов указывает, что РСПП традиционно под снижением нагрузки на промышленников понимает снижение природоохранных требований государства. Он, в частности, считает крайне спорным предложение по отмене штрафов и выплат за вред окружающей среде. По мнению Исмаилова, из предложений согласиться можно с необходимостью господдержки экологических проектов с применением отечественного оборудования.