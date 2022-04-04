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04 апреля 2022 года 08:14
Минфин просят отменить НДС на книги и учебники
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Егор Алеев/ТАСС
4 апреля. FINMARKET.RU - Минфину предлагают отменить НДС на книжную продукцию и периодические печатные издания. С такой просьбой к статс-секретарю - замминистра Алексею Сазанову обратилась первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Она сообщает о жалобах книгоиздателей, которые сегодня испытывают сложности в связи с ростом цен на бумагу и типографские услуги, пишут "Известия". "В мой адрес поступило обращение руководителя проекта "Диалоги/Диалоги", основателя подросткового издательства "Бук бук" Дмитрия Назарова с предложением об отмене НДС на книжную продукцию и периодические печатные издания. Как следует из документа, в последние два года произошел существенный рост цен на книжную продукцию, в частности, с начала 2022 года рост цен составил минимум 20%", - сообщает Лантратова Минфину. В целом же тренд на сокращение книжного рынка, по ее словам, начался еще несколько лет назад. Согласно отраслевому докладу Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям за 2020 год, в период с 2008 по 2019 год средний тираж одной книги уменьшился почти на 40%. "По состоянию на 2019 год, 28,32% оборота данного рынка составляет детская литература, 24,29% - учебная литература, без учета бюджетных продаж и электронных изданий. При этом развитие и реализация потенциала каждого ребенка и создание для этого соответствующих условий, включая ценовую доступность необходимой книжной и периодической продукции, являются одними из важнейших государственных задач", - подчеркивает депутат в обращении. В нем она также отмечает, что в условиях глобальной макроэкономической нестабильности и беспрецедентного санкционного давления на Россию было принято множество мер поддержки и налогового стимулирования населения и бизнеса, включая отмену НДС для предприятий общественного питания и гостиниц, новые льготы для IT-компаний и так далее. "В то же время из-за роста цен на бумагу и типографские услуги стоимость книг значительно увеличилась. Считаю, что отмена НДС на книжную продукцию и периодические печатные издания станет хорошей антикризисной мерой поддержки книжного рынка и читателя. Издатели смогут снизить цены и компенсировать свои расходы", - полагает парламентарий. Как сообщили "Известиям" в пресс-службе Минфина, обращение парламентария будет рассмотрено, как только оно поступит. Представители бизнеса считают эту меру поддержки очень важной. Эксперты признают кризис в отрасли и считают, что инициатива может быть поддержана.
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