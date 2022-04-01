Высококвалифицированным иностранцам упростят вид на жительство

1 апреля. FINMARKET.RU - Правительство РФ предложило упростить получение вида на жительство (ВНЖ) для высококвалифицированных специалистов из-за рубежа. Поправки в закон о правовом положении иностранных граждан разработало Минэкономразвития. 31 марта их поддержало правительство, пишут "Ведомости" со ссылкой на источник, близкий к Белому дому.

Иностранному специалисту, согласно проекту поправок, будут выдавать ВНЖ без ограничения срока действия в том случае, если он уже работает в России и платит налоги, обладая ВНЖ. В противном случае, следует из документа, ВНЖ будут давать лишь на срок действия разрешения на работу. При этом правительство хочет повысить требования к иностранным специалистам. Чтобы попасть в эту категорию и, соответственно, получить ВНЖ в льготном порядке, нужно не только иметь определенный набор навыков, но и зарабатывать не менее 750 000 руб. за квартал, а не 167 000 руб. в месяц, как сейчас.

Предполагается и еще одно изменение. Сейчас по закону работодатель не может в течение двух лет привлекать иностранных специалистов, если он не исполнил обязательств перед ними или представил в МВД поддельные или подложные документы. Теперь же добавляется еще одно, третье, основание для того, чтобы отказать работодателю в привлечении иностранца: если он направил в налоговые органы некорректные сведения. Раньше налоговые органы по запросу МВД предоставляли информацию о перечисленных налогах, теперь они сами должны будут предоставлять эту информацию.

Авторы инициативы объясняют ее необходимость "неблагоприятными демографическими тенденциями" и изменением "структурных потребностей в рабочей силе" под влиянием новых технологий производства. Для привлечения на постоянное место жительства в Россию востребованных экономикой иностранцев и создания дополнительных условий ведения бизнеса законопроект и предлагает предоставить право оформления бессрочного вида на жительство, говорится в пояснительной записке к поправкам.