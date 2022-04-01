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01 апреля 2022 года 09:53
Функционал портала госуслуг будет расширен
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Сергей Бобылев/ТАСС
1 апреля. FINMARKET.RU - Россияне, получающие соцподдержку, теперь смогут разрешить использование их банковских реквизитов информационными системами для проведения выплат в автоматическом режиме. Такая возможность появилась в рамках портала госуслуги, пишет "Российская газета". Речь идет об использовании банковских реквизитов в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Это позволит государственным информационным системам сразу получить доступ к реквизитам граждан для начисления соцподдержки. Чтобы воспользоваться этой опцией, достаточно будет заполнить данные на сайте госуслуги. Кроме того, с 1 апреля у детей и подростков до 14 лет появится возможность зарегистрироваться на госуслугах. Это позволит детям, например, зайти в электронный дневник, проверить домашнее задание или получить информацию о поступлении в колледж или вуз. Появятся новые возможности и для родителей - начинает работу сервис по подаче заявления на запись детей в первый класс.
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