Функционал портала госуслуг будет расширен

1 апреля. FINMARKET.RU - Россияне, получающие соцподдержку, теперь смогут разрешить использование их банковских реквизитов информационными системами для проведения выплат в автоматическом режиме. Такая возможность появилась в рамках портала, пишет "Российская газета"

Речь идет об использовании банковских реквизитов в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Это позволит государственным информационным системам сразу получить доступ к реквизитам граждан для начисления соцподдержки. Чтобы воспользоваться этой опцией, достаточно будет заполнить данные на сайте госуслуги.

Кроме того, с 1 апреля у детей и подростков до 14 лет появится возможность зарегистрироваться на госуслугах. Это позволит детям, например, зайти в электронный дневник, проверить домашнее задание или получить информацию о поступлении в колледж или вуз.

Появятся новые возможности и для родителей - начинает работу сервис по подаче заявления на запись детей в первый класс.