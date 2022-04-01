Переработчики рыбы просят ограничить экспорт водных биоресурсов

1 апреля. FINMARKET.RU - Рыбный союз (объединяет переработчиков, в том числе ГК "Агама", "Меридиан", "Русское море") предлагает правительству ограничитьрыбы для обеспечения внутреннего потребления на уровне 2021 года. Об этом говорится в материалах союза, подготовленных к намеченному на 1 апреля совещанию у вице-премьера Виктории Абрамченко, с которыми ознакомился "Коммерсант" . .

Председатель Рыбного союза Александр Панин говорит, что речь идет прежде всего о наиболее востребованных и доступных видах: сельди, скумбрии, минтае, горбуше, треске. По его словам, конкретный механизм контроля - квоты или пошлины - должен выбрать регулятор. Основная задача - не допустить снижения предложения рыбы на внутреннем рынке и, как следствие, резкого роста цен, отмечает Панин.

Рыбный союз оценивает объем потребления рыбы в РФ в 2021 году в 2,9 млн тонн при вылове 5 млн тонн.

Управляющий ГК "Доброфлот" Александр Ефремов отмечает, что вопрос с поставками сырья для переработчиков можно попробовать решить, обязав рыбопромышленников продавать на внутренний рынок не менее 20-30% от улова. Но неизбежно сложится ситуация, когда поставленная таким образомбудет перепродаваться на экспорт при благоприятной конъюнктуре, указывает он.

Тем временем рыбопромышленники уверены, что ограничения экспорта не повлияют на стоимость рыбы для потребителей, но навредят отрасли.