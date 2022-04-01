Бизнес предлагает отказаться от маркировки напитков и продуктов питания

1 апреля. FINMARKET.RU - Ассоциации, объединяющие производителей продуктов питания и напитков, попросили председателя правительства России Михаила Мишустина приостановить эксперимент по маркировке этих товаров и впоследствии и вовсе отказаться от этой процедуры. Среди подписавших письмо - "Руспродсоюз", Национальный союз производителей молока, Союз производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки), Масложировой союз России, Национальная мясная ассоциация, "Русбренд", Союз производителей алкогольной продукции и др., пишут "Ведомости" . Представитель правительства подтвердил получение документа.

Отраслевые союзы в своем письме указывают, что выполнение существующих требований по маркировке товаров негативно отражается на себестоимости продуктов питания и напитков и, как следствие, ведет к росту розничных цен на них. По их словам, только сама марка (0,6 руб. с НДС за 1 шт.) увеличивает расходы предприятий и покупателей совокупно минимум на 150 млрд руб. в год. Таких же вложений потребует и приобретение оборудования для нанесения маркировки и поддержания его в хорошем состоянии. Руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин напоминает, что компаниям придется также оплатить расходы и на обучение персонала. Ассоциации также обращают внимание, что эта мера повлияет и на поступления в бюджет, так как из-за этого небольшие и средние компании будут вынуждены уйти с рынка.

"Честный знак" внедряется в России уже несколько лет для борьбы с нелегальным оборотом товаров, система уже стала обязательной для минеральной воды, молочной продукции, сигарет, шуб, лекарств, детских товаров и т. д. Сейчас также проводятся эксперименты по внедрению маркировки для пива, биологически активных добавок, антисептиков. Оператором системы выступает Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

В текущей ситуации маркировка может усугубить положение бизнеса, которому, наоборот, нужно снижение нагрузки, говорит президент Союзнапитков Максим Новиков. По его словам, несмотря на запуск обязательной маркировки бутилированной воды с 1 марта 2022 г., производители до сих пор фиксируют различные проблемы в этом процессе.

Заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов в корне не согласен с позицией профильных ассоциаций. Организация, по его словам, "считает обеспокоенность отраслевых союзов искусственной и беспочвенной".