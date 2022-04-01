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01 апреля 2022 года 08:15
Магазины могут перестать выдавать кассовые чеки
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Максим Григорьев/ТАСС
1 апреля. FINMARKET.RU - Минпромторг выступил с идеей снять с торговли обязательство выдавать бумажные кассовые чеки. Замглавы ведомства Виктор Евтухов обратился с таким предложением в ФНС. "Известия" ознакомились с его письмом, датированным 29 марта. В министерстве полагают, что чеки можно предоставлять только по требованию покупателя - в бумажном или электронном виде. В новых реалиях кассовая лента подорожала, и если цены на нее "останутся на этом же уровне, то такое увеличение стоимости приведет к росту издержек розничной торговли в год приблизительно на 30 млрд рублей", отметил в письме Виктор Евтухов. Это повысит нагрузку на продовольственный ритейл, поскольку в продуктовых магазинах наибольшая частота покупок, уточнил чиновник. При этом зарубежные поставщики кассовой ленты снизили отгрузки товара, отмечено в письме. Отечественные изготовители не сокращали производство. Ритейлеры пока не отмечают нехватки кассовой ленты, но резко повысили объемы ее закупки - вплоть до потребности на год вперед, указано в документе. Сейчас торговые сети и Минпромторг ищут новых партнеров, в том числе среди иностранных производителей кассовой ленты. Например, российская сторона уже провела совещание с китайским изготовителем чековой ленты. Эта компания готова начать поставки в РФ, у предприятия есть свободные мощности, сказано в письме. Поэтому пока Минпромторг предложил налоговикам сохранить действующий с 17 марта мораторий. Он предполагает, что ритейлеров, которые не выдают бумажные кассовые чеки, не привлекают к ответственности. Одна из основных целей кассовой реформы - защита интересов бизнеса от недобросовестной конкуренции со стороны тех, кто сокращает свои издержки за счет уклонения от уплаты налогов, напомнили "Известиям" в ФНС. Предложения, которые создают условия для уклонения от полного учета выручки, в том числе за счет невыдачи чека покупателям, могут привести к всплеску нечестной и несправедливой конкуренции в бизнесе, заметили в службе.
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