Магазины могут перестать выдавать кассовые чеки

1 апреля. FINMARKET.RU - Минпромторг выступил с идеей снять с торговли обязательство выдавать бумажные кассовые. Замглавы ведомства Виктор Евтухов обратился с таким предложением в ФНС. "Известия" ознакомились с его письмом, датированным 29 марта. В министерстве полагают, что чеки можно предоставлять только по требованию покупателя - в бумажном или электронном виде.

В новых реалиях кассовая лента подорожала, и если цены на нее "останутся на этом же уровне, то такое увеличение стоимости приведет к росту издержек розничной торговли в год приблизительно на 30 млрд рублей", отметил в письме Виктор Евтухов. Это повысит нагрузку на продовольственный ритейл, поскольку в продуктовых магазинах наибольшая частота покупок, уточнил чиновник.

При этом зарубежные поставщики кассовой ленты снизили отгрузки товара, отмечено в письме. Отечественные изготовители не сокращали производство. Ритейлеры пока не отмечают нехватки кассовой ленты, но резко повысили объемы ее закупки - вплоть до потребности на год вперед, указано в документе.

Сейчас торговые сети и Минпромторг ищут новых партнеров, в том числе среди иностранных производителей кассовой ленты. Например, российская сторона уже провела совещание с китайским изготовителем чековой ленты. Эта компания готова начать поставки в РФ, у предприятия есть свободные мощности, сказано в письме.

Поэтому пока Минпромторг предложил налоговикам сохранить действующий с 17 марта мораторий. Он предполагает, что ритейлеров, которые не выдают бумажные кассовые чеки, не привлекают к ответственности.

Одна из основных целей кассовой реформы - защита интересов бизнеса от недобросовестной конкуренции со стороны тех, кто сокращает свои издержки за счет уклонения от уплаты налогов, напомнили "Известиям" в ФНС. Предложения, которые создают условия для уклонения от полного учета выручки, в том числе за счет невыдачи чека покупателям, могут привести к всплеску нечестной и несправедливой конкуренции в бизнесе, заметили в службе.