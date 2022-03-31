Автомобильные грузоперевозки: ситуация становится критической

31 марта. FINMARKET.RU - В условиях санкций и ослабления рубля ситуация в отрасли автомобильных грузоперевозок становится критической, следует из письма уполномоченному при президенте по защите прав предпринимателей Борису Титову от сообщества топ-менеджеров логистических компаний. Письмо подписали гендиректора компаний ПЭК, GLT, "Альтика М", СПАК и Dentro, пишут "Ведомости"

Как указано в письме, за последний месяцтранспортировки выросла на 10-12%, цена обслуживания грузовой техники - на 60%, а расходы транспортных компаний на автозапчасти и комплектующие - на 87%. До конца года рост затрат на обслуживание техники вырастет в 1,9 раза, прогнозируют участники рынка. Это произойдет в том числе в связи с приостановкой действия сервисных контрактов с авторизованными центрами зарубежных производителей грузовиков Volvo, Scania, Mercedes-Benz, Iveco, MAN, поясняется в письме Титову.

Ранее перевозчики оплачивали техобслуживание и ремонт в авторизированных центрах раз в несколько месяцев. Теперь же всех перевели на предоплату. Это приводит к кассовым разрывам, а из-за увеличившихся сроков ремонта могут вырасти и сроки доставки, говорится в письме.

По итогам этого года в транспортно-логистических компаниях прогнозируют рост себестоимости перевозки на 32%, что приведет к скачку цен на продукцию в магазинах.

Для поддержки отрасли компании просят ряд поблажек, в том числе до конца 2022 г. отменить транспортный налог и утилизационный сбор, освободить автоперевозчиков на 3 года от налога на прибыль (составляет 20%). "Отмена транспортного налога и утильсбора позволит снизить финансовую нагрузку при покупке техники, с учетом того что иностранные грузовики уже подорожали в 2 раза, а стоимость отечественных увеличилась на 60%", - пояснил "Ведомостям" замдиректора ПЭК Вадим Филатов.

Президент Межрегиональной ассоциации курьерских служб Александр Митюков считает, что при обнулении налога на прибыль было бы логично продлить эту льготу до конца 2023 г. и ввести ее и для служб доставки и курьерских служб.

Компании также просят субсидируемые кредиты на пополнение оборотных средств, на лизинговые платежи и покрытие кассовых разрывов с нулевой ставкой. В письме Титову указано, что такие меры поддержки позволят сохранить в секторе не менее 90% рабочих мест и "высвободить денежные средства на ремонт и обслуживание автопарка". Просьбы компаний в письме также включают временную отмену системы весогабаритного контроля на дорогах и расширение номенклатуры товаров, на перевозку которых не распространяются сезонные ограничения по осевой нагрузке на региональных и местных дорогах.

Минимизировать издержки, считают автоперевозчики, поможет также закрепление ЦБ максимальной разницы между курсами покупки и продажи валюты.