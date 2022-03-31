Что ждет россиян в апреле

31 марта. FINMARKET.RU - В начале апреля в России пройдет традиционная индексация социальных пенсий. Она проводится ежегодно. В этом году размер пенсий вырастет на 8,6% - по официально установленному уровню прошлогодней инфляции. Индексация должна затронуть 4 млн человек, в общей сложности на нее из бюджета выделят 33,7 млрд рублей, пишут "Известия"

Ранее в этом году в России проиндексировали пенсии для гражданских неработающих и военных пенсионеров, напомнили в Госдуме.

Кроме того, будет действовать очередной пакет мер, направленных на поддержку бизнеса и граждан в условиях санкций. Он был принят 26 марта и подразумевает поправки в налоговое законодательство. В частности, документ отменяет НДФЛ с процентных доходов по банковским вкладам в 2021-2022 годах.

Кадастровая стоимость для исчисления налога на имущество и землю для физлиц будет зафиксирована на уровне 1 января 2022 года.

Увеличат порог "налога на роскошь": под него теперь будут подпадать автомобили, приобретенные после 1 января 2022 года при условии, что их стоимость составила 10 млн рублей и выше. Ранее "налог на роскошь" распространялся на автомобили стоимостью от 3 млн рублей.

Кроме того, для IT-компаний на период с 2022 по 2024 год введут нулевую ставку налога на прибыль. Российские гостиницы освобождают от уплаты НДС.

С апреля в силу вступит закон о признании ветеранами участников спецоперации на Украине и принимавших участие в боях на территориях Донецкой и Луганской народных республик. Этот статус позволит им претендовать на налоговые, транспортные, земельные и жилищные меры социальной поддержки, предусмотренные в России для ветеранов боевых действий, а также получить льготы при оплате коммунальных платежей.

Граждане, получающие соцподдержку, теперь могут согласиться на использование их банковских реквизитов в Единой системе идентификации и аутентификации. Это позволит информационным системам сразу получить доступ к реквизитам граждан для начисления соцподдержки. Чтобы воспользоваться этой опцией, достаточно будет заполнить данные на сайте "Госуслуги".

Кроме того, подростки теперь смогут самостоятельно зарегистрироваться на "Госуслугах", если им 14 лет и больше. Это необходимо детям, например, для того чтобы зайти в электронный дневник, проверить домашнее задание или получить информацию о поступлении в колледж или вуз. Для регистрации подростку понадобится указать свой СНИЛС, данные паспорта, мобильный телефон и адрес электронной почты.

Детей в возрасте до 14 лет могут зарегистрировать на портале только их родители или опекуны при условии, что ранее они сами прошли регистрацию в ЕСИА.

С апреля банки - участники Системы быстрых платежей - всего их около 200 - должны будут предоставить возможность использовать мобильное приложение системы для переводов между физическими и юридическими лицами, а также между "физиками" и ИП. Предполагается, что это поможет упростить оплату товаров и услуг через СБП.

С начала месяца начнет действовать закон, предполагающий уголовную ответственность за распространение заведомо ложной информации об исполнении госорганами своих полномочий за пределами территории Российской Федерации. Нарушителям может грозить штраф в размере до 1,5 млн рублей либо лишение свободы на срок до 15 лет.

В рамках пакета мер по поддержке экономики в России с апреля начнут действовать поправки в законы "Об обращении лекарственных средств" и "Об основах охраны здоровья граждан". Они позволяют упростить оборот иностранных медицинских препаратов в том случае, если возникнет дефицит. Решение будет принимать правительство России.

С начала апреля в России стартует весенняя призывная кампания. Она продлится до 15 июля. Под призыв подпадают годные к службе молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет. В этом году на военную службу планируется отправить 134,5 тыс. человек, это меньше, чем было в прошлом году, обратил внимание министр обороны Сергей Шойгу. Как пообещал Шойгу, срочников не будут направлять в горячие точки - в том числе в зону боевых действий на Украине, в ДНР и ЛНР.