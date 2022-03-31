Бизнес предложил обнулить ввозные пошлины на чай и фрукты

31 марта. FINMARKET.RU - Бизнес предложил отменить ввозныена черный и зеленый чай, тропические фрукты, некоторые виды упаковки и сахарозаменители. С такой инициативой выступил "Руспродсоюз". Ассоциация направила письмо с такой инициативой в Минэкономразвития 24 марта, пишут "Известия" . В список также попали сахарозаменители, добавки для мясных и колбасных изделий, оборудование, упаковка и другое. Такой подход позволит снизить себестоимость продукции, указал "Руспродсоюз" в письме.

Как следует из свода ставок единого таможенного тарифа, пошлины на зарубежную продукцию составляют от 5% до 15% от цены поставки. Например, импортеры бананов, фиников, апельсинов платят 5% от стоимости 1 кг. Тариф по чаю может достигать 12,5%.

Ранее премьерМихаил Мишустин поручил сформировать перечень критически важных ввозимых товаров, для которых необходимо упростить таможенное оформление и обнулить ввозные пошлины.

Работу по определению товаров, в отношении которых будут действовать нулевые импортные пошлины, ведут в рамках подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле, сказали "Известиям" в Минсельхозе. Там добавили, что все заявки принимают в Минэкономразвития.

В прошлом году Минсельхоз активно использовал таможенно-тарифное регулирование для стабилизации внутреннего продуктового рынка.

Обнуление пошлин повлияет на стоимость продукции, ведь речь может идти о сокращении максимальной ставки с 15% до нуля, сказал "Известиям" профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Алексей Портанский. По его словам, в западных странах средняя ставка для промышленных товаров составляет 4%.

Такой подход властей может сократить последствия экономического кризиса, предположил эксперт. Он также добавил, что в сложившихся обстоятельствах список критически важного импорта следует дополнить семенами и запасными частями для техники, которая важна для посевной.

Как отметил также Портанский, помимо таможенно-тарифного регулирования компании можно поддержать, сняв давление со стороны властей. Правительство уже делает шаги в этом направлении - например, устанавливает моратории на проверки надзорных органов, отметил он.