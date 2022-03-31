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31 марта 2022 года 09:05
США выводят российскую химию из-под санкций
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Александр Рюмин/ТАСС
31 марта. FINMARKET.RU - США через месяц после введения первых санкций в отношении России решили обезопасить себя от дефицита химической продукции. Страна приравняла российские удобрения к продуктам первой необходимости, чтобы не допустить их попадания в черный список. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США опубликовало новую генеральную лицензию от 24 марта, которая фактически вывела из-под возможных санкций российские минеральные удобрения. Они попали в список жизненно необходимых продуктов наравне с сельскохозяйственной продукцией, лекарствами и медицинскими изделиями, сообщает "Коммерсантъ". Как пояснили “Ъ” собеседники в отрасли, выданная лицензия разрешает любые торговые операции с попавшими в список товарами. На рынке уверены, что аналогичным образом теперь поступят и в Европе, что наладит традиционные схемы поставок. Некоторые собеседники “Ъ” надеются, что в дальнейшем США и ЕС могут отменить даже действующие пошлины в отношении российских удобрений.
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