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31 марта 2022 года 09:05

США выводят российскую химию из-под санкций

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Александр Рюмин/ТАСС
Александр Рюмин/ТАСС
31 марта. FINMARKET.RU - США через месяц после введения первых санкций в отношении России решили обезопасить себя от дефицита химической продукции. Страна приравняла российские удобрения к продуктам первой необходимости, чтобы не допустить их попадания в черный список.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США опубликовало новую генеральную лицензию от 24 марта, которая фактически вывела из-под возможных санкций российские минеральные удобрения. Они попали в список жизненно необходимых продуктов наравне с сельскохозяйственной продукцией, лекарствами и медицинскими изделиями, сообщает "Коммерсантъ".

Как пояснили “Ъ” собеседники в отрасли, выданная лицензия разрешает любые торговые операции с попавшими в список товарами.

На рынке уверены, что аналогичным образом теперь поступят и в Европе, что наладит традиционные схемы поставок. Некоторые собеседники “Ъ” надеются, что в дальнейшем США и ЕС могут отменить даже действующие пошлины в отношении российских удобрений.


Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова:    Ф,  США,  удобрения,  санкции

 
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