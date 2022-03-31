Из ГК РФ хотят исключить норму об иностранной валюте

31 марта. FINMARKET.RU - Правительство предлагает исключить из Гражданского кодекса (ГК) норму о возможности прописать в денежном обязательстве оплату в рублях в сумме, эквивалентной сумме в валюте (в этом случае плата в рублях определяется по курсу, установленному на день платежа). Как пишут "Ведомости" , соответствующийнаправлен на Старую площадь аппаратом правительства, и сегодня его рассмотрит Совет при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.

Предлагается изменить ст. 317 и 424 первой части, в котором предполагается появление нормы о том, что цена сделок не может определяться в сумме, эквивалентной сумме в иностранной валюте или показателю биржевых или внебиржевых индикаторов цен на мировых товарных рынках. Эти предложения не применяются к сделкам, которые совершаются при осуществлении внешнеторговой деятельности.

Стороны договора, которые не исполнили обязательства закона по оплате цены договора в рублях в сумме, которая эквивалентна сумме в иностранной валюте, должны в течение 30 дней после вступления закона в силу внести изменения в гражданско-правовые договоры. Если это не будет сделано, то исполнение такого договора производится по курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России на 1 января 2022 г.

Между тем в уже подготовленном проекте экспертного заключения Совета по кодификации говорится, что инициатива не может быть поддержана "по причинам концептуального характера". Она разработана для обеспечения развития экономики в условиях санкций, т. е. принятие нормы является мерой экстраординарного характера, но, если поправки уже будут внесены в ГК, такое регулирование сохранится, даже когда экстраординарные обстоятельства отпадут.

Из-за вносимых изменений оплата, уже согласованная сторонами договорам, не будет соответствовать той, что установил продавец. Сейчас же ГК позволяет сторонам договориться о рисках из-за инфляции валюты.

Кроме того, признание ничтожной нормы о том, что цена определяется в сумме, эквивалентной сумме в иностранной валюте, приведет к тому, что люди должны будут минимизировать риски альтернативными способами - просить за товары предоплату, увеличивать цену, закладывая в нее риск инфляции, уменьшать количество долгосрочных договоров.

Согласно оценкам юристов, предложенные нормы означают, что из-под действия нормы законодатель предлагает вывести операции, связанные с погашением валютных долгов (например, сформированных в результате эмиссии евробондов), а также с продажей валютной выручки экспортерами. Как отмечает управляющий партнер юридической компании "Шкерт и партнеры" Павел Иккерт, поправки затронут все сферы экономики и правоотношения, связанные с оплатой товаров и услуг, куплей-продажей недвижимого имущества, арендой, транспортировками.

А партнер юрфирмы "Рустам Курмаев и партнеры" Дмитрий Клеточкин считает, что в случае принятия такой закон повлечет за собой рост цен на товары, себестоимость которых в значительной степени зависит от иностранных товаров, закупаемых за иностранную валюту. И рублевая цена может сразу вырасти на 15-20%.

По мнению юриста коллегии адвокатов Delcredere Яна Гончарова, в результате изменения курса валют или стоимости товара на бирже предпринимателю может стать невыгодно исполнять сделку. Наравне с этим возрастут издержки на поиск альтернативных инструментов ограничения предпринимательского риска, полагает он.