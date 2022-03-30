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30 марта 2022 года 10:07
Аналитики оценили стоимость недвижимости в суповых наборах
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Imago Images/ТАСС
30 марта. FINMARKET.RU - Один из самых актуальных вопросов сегодня - стоит ли вкладываться в недвижимость и что произойдет с ценами. Как отмечают аналитики, говорить о динамике цен как в рублевом, так и в долларовом эквиваленте проблематично: все валюты на фоне развернувшегося кризиса достаточно нестабильны, пишут "Известия". "Вероятно, что в ближайший год нас ждет высокая инфляция, на фоне которой все прогнозы по стоимости квадратных метров в рублях бессмысленны, - поясняет директор компании "Жилфонд" Александр Чернокульский. - Фактически все валюты, в которых мы считали рынок до этого, сейчас максимально неустойчивы. Долларовая инфляция в спокойный период составляет 1-2%, а в особо нестабильные времена может достигать 8% в год и выше. Поэтому мы решили провести эксперимент и посчитать динамику в ретроспективе в эквиваленте, который можно считать достаточно стабильным, - борщевом наборе". Борщевой набор - экономический индикатор, к которому обращается ЦБ и Минпромторг, исследуя динамику потребительских цен. Чтобы борщевой набор был более показательным и отображал реальную потребительскую корзину, аналитики посчитали цены на все продукты, входящие в традиционный рецепт борща, и проследили их динамику в России за последние 20 лет по данным Росстата. По словам Чернокульского, динамика рублевой стоимости квадратного метра жилья и динамика стоимости борщевого набора в целом с небольшими допущениями заметно повторяют друг друга, и в конечном итоге цены на эти разные категории корректируются примерно одинаково. "Товары первой необходимости, то есть ключевые продукты питания, дорожают обычно больше и быстрее, а цены на недвижимость подтягиваются за трендом чуть дольше. В ближайшее время мы, скорее всего, увидим существенный рост цен на продукты питания во всем мире. Вероятно, "борщевой индекс" в результате станет выше и стоимость недвижимости в борщевых наборах тоже снизится", - заметил глава "Жилфонда". Эксперт констатирует, что в натуральном выражении недвижимость в любом случае выглядит логичным способом инвестиций в любой кризис. Формально доходность от такого вложения будет невысокой или даже немного отрицательной, но это реальный ликвидный актив, который защищает деньги от инфляции, подытожил Чернокульский.
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Ключевые слова: РФ.недвижимость, цены, аналитики
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