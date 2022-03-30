Аналитики оценили стоимость недвижимости в суповых наборах

30 марта. FINMARKET.RU - Один из самых актуальных вопросов сегодня - стоит ли вкладываться в недвижимость и что произойдет с ценами. Как отмечают, говорить о динамике цен как в рублевом, так и в долларовом эквиваленте проблематично: все валюты на фоне развернувшегося кризиса достаточно нестабильны, пишут "Известия"

"Вероятно, что в ближайший год нас ждет высокая инфляция, на фоне которой все прогнозы по стоимости квадратных метров в рублях бессмысленны, - поясняет директор компании "Жилфонд" Александр Чернокульский. - Фактически все валюты, в которых мы считали рынок до этого, сейчас максимально неустойчивы. Долларовая инфляция в спокойный период составляет 1-2%, а в особо нестабильные времена может достигать 8% в год и выше. Поэтому мы решили провести эксперимент и посчитать динамику в ретроспективе в эквиваленте, который можно считать достаточно стабильным, - борщевом наборе".

Борщевой набор - экономический индикатор, к которому обращается ЦБ и Минпромторг, исследуя динамику потребительских цен. Чтобы борщевой набор был более показательным и отображал реальную потребительскую корзину, аналитики посчиталина все продукты, входящие в традиционный рецепт борща, и проследили их динамику в России за последние 20 лет по данным Росстата.

По словам Чернокульского, динамика рублевой стоимости квадратного метра жилья и динамика стоимости борщевого набора в целом с небольшими допущениями заметно повторяют друг друга, и в конечном итоге цены на эти разные категории корректируются примерно одинаково. "Товары первой необходимости, то есть ключевые продукты питания, дорожают обычно больше и быстрее, а цены на недвижимость подтягиваются за трендом чуть дольше. В ближайшее время мы, скорее всего, увидим существенный рост цен на продукты питания во всем мире. Вероятно, "борщевой индекс" в результате станет выше и стоимость недвижимости в борщевых наборах тоже снизится", - заметил глава "Жилфонда".

Эксперт констатирует, что в натуральном выражении недвижимость в любом случае выглядит логичным способом инвестиций в любой кризис. Формально доходность от такого вложения будет невысокой или даже немного отрицательной, но это реальный ликвидный актив, который защищает деньги от инфляции, подытожил Чернокульский.