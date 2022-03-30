Корма для животных подорожали на 15-20%

30 марта. FINMARKET.RU -надля животных выросли на 15-20%, при этом некоторые продавцы подняли цены в 3-4 раза. Об этом сообщил Союз предприятий зообизнеса. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заявили, что уже проверяют жалобы на рост цен. "Есть недобропорядочные предприниматели, которые скупили корма и теперь их предлагают по совершенно другим ценам", - рассказала "Российской газете" генеральный директор Союза предприятий зообизнеса Татьяна Колчанова.

Цены выросли из-за повышенного спроса на корма. О том, что россияне спешат закупить корм для своих животных, свидетельствуют данные сервиса сравнения цен Price.ru. По результатам исследования, в марте спрос на корм для собак в целом по стране вырос на 164%, в Москве - на 1400%. Спрос на еду для кошек оказался "скромнее" - 112% по стране, 471% - в столице.

По словам Колчановой, в основном проблемы связаны со специализированными кормами - диетическими и функциональными, которые практически полностью импортируются. Дефицит возник из-за ажиотажного спроса и паники покупателей. С обыкновенными кормами, которые занимают около 85% рынков, ситуация лучше.

Руководитель отдела аналитики исследовательской компании NTech Дарья Акимова заявила, что поставки обычного корма для животных не только не снизились, но и в ряде случаев увеличились. Так, завоз кормов увеличили Италия, Бельгия, Австрия и Нидерланды.

В пресс-службе ФАС "РГ" рассказали, что справиться с завышением цен поможет механизм параллельного импорта - завоз оригинального товара иностранного производства на территорию РФ без получения согласия производителя. По мнению ведомства, это позволит насытить рынок оригинальными товарами и снизить цены на продукцию.