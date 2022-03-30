Работодатели предлагают отложить переход на унификацию соцвзносов

30 марта. FINMARKET.RU - РСПП предлагает отложить переход на единый тариф для уплаты страховых взносов в ПФР, ФСС и ФФОМС по крайней мере на один год, до 2024 года. Об этом представители общественного объединения заявили в ходе вчерашнего заседания двух рабочих групп Российской трехсторонней комиссии, пишет "Коммерсант"

Переход на единый тариф с 2023 года был предложен Минтрудом в качестве элемента реформы объединения двух из трех внебюджетных фондов - по замыслу ведомства, к 1 января 2023 года ПФР и ФСС должны стать единой структурой с новым организационно-правовым статусом "внебюджетный фонд". Одновременно с этим ведомство также предложило унифицировать ряд положений текущей тарифной политики ПФР и ФСС. Сейчас ставка тарифа по пенсионному страхованию для всех работодателей, за исключением льготных категорий, составляет 22% в пределах годовой базы (1,565 млн руб.) и 10% сверх этой суммы, для взносов в ФСС - 2,9% при зарплате до 1,032 млн руб. в год и 0% сверх этой суммы.

По расчетам Минтруда, предоставленным членам рабочей группы, повышение тарифа коснется 12,9% работодателей и 9,6% работников, средняя сумма увеличения нагрузки за одного работника составит 1,2 тыс. руб. в год. Как рассказывает источник "Коммерсанта" в РСПП, хотя сумма прироста совокупного объема страховых взносов относительно невелика - 13,7 млрд руб., "сейчас не лучшее время повышать нагрузку на бизнес".