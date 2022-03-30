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30 марта 2022 года 08:21

Бизнес предлагает провести масштабную амнистию

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Сергей Карпухин/ТАСС
Сергей Карпухин/ТАСС
30 марта. FINMARKET.RU - Бизнес попросил освободить предпринимателей, отбывающих наказание по экономическим статьям, в том числе за хищения в крупном и особо крупном размере, - "Деловая Россия" предложила премьеру Михаилу Мишустину провести амнистию. Об этом говорится в письме председателя объединения Алексея Репика, пишут "Ведомости". Представитель правительства подтвердил его получение. В "Деловой России" отметили, что тема обсуждалась предпринимателями на встрече с первым вице-премьером Андреем Белоусовым.

"Достижение масштабных целей, которые стоят перед страной, требует снятия ограничений свободы и инициативы предпринимательства", - говорится в письме. Нередко споры между бизнес-партнерами по уже поставленным товарам или оказанным услугам перетекают в уголовно-правовую плоскость, хотя речь идет лишь о качестве или количестве предметов торговли, следует из письма. По таким кейсам размер нарушения часто рассчитывается по сумме поставки - таким образом, дело сразу попадает в категорию крупных или особо крупных.

Амнистия должна дать шанс бизнесу, ведь на предпринимателей сейчас возлагаются большие надежды в развитии экономики, пояснила одна из авторов предложения, руководитель экспертного центра "Деловой России" по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов Екатерина Авдеева.

Ранее с аналогичной инициативой провести амнистию выступила фракция "Справедливая Россия". Но депутаты предложили освободить предпринимателей, осужденных по экономическим преступлениям лишь небольшой и средней тяжести. По оценке "Деловой России", такая мера не окажет существенного влияния на восстановление предпринимательского потенциала.

"Деловая Россия" предлагает освободить от наказания лиц, впервые осужденных за умышленные преступления небольшой и средней тяжести. К таким относятся нарушения, за которые предусмотрено наказание не больше двух и пяти лет заключения соответственно.

В проекте постановления "Деловая Россия" делает оговорку: предлагается не распространять амнистию на тяжкие преступления, а также на осужденных вновь, совершивших преступление в местах лишения свободы и на злостных нарушителей порядка отбывания наказания.


Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова:    Россия,  бизнес,  предложение,  амнистия

 
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АК-54    30.03.2022
ИСТИНА - ВОР ДОЛЖЕНН СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ! ВСё остальное от "лукавого"! Необходимо задать параметры - за какие правонарушения уголовные статьи могут быть заменены административными наказаниями и ОБЯЗАТЕЛЬНО через повторное рассмотрение дел и ВЫНЕСЕНИЕ НОВОГО ПРИГОВОРА! КАк свидетельствует история - выходят именно те кому надо сидеть по жизни!

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