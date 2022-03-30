Минимальную зарплату могут проиндексировать на размер инфляции

30 марта. FINMARKET.RU - Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум (ПМ) могут проиндексировать на размер инфляции. Пересмотреть показателии ПМ в связи с нынешней ситуацией, для которой характерна высокая инфляция, правительству поручил президент Владимир Путин. Как сообщили "Известиям" в пресс-службе Минтруда, в соответствии с поручением президента и председателя правительства была проведена проработка различных вариантов повышения прожиточного минимума и минимальных размеров оплаты труда. Сейчас эти предложения обсуждаются на площадке правительства, уточнили в ведомстве.

Как сообщили источники "Известий", знакомые с ходом обсуждения, есть вариант повышения МРОТ и ПМ на уровень инфляции. Собеседники пока не могут уточнить, идет ли речь о нынешнем показателе роста цен или о прогнозном.

Уже в середине марта годовая инфляция превысила 14,5%, заявили на прошлой неделе в Минэкономразвития. Также недавно стало известно, что опрошенные ЦБ аналитики рассчитывают на рост цен на уровне 20% в 2022 году. Однако официальные прогнозы пока, даже с учетом переоценки, не простираются далее 5-6%.

В соответствии с принятой в 2020 году методикой, МРОТ и ПМ определяются как соотношение с медианной заработной платой (МРОТ составляет 42% от показателя) и медианным среднедушевым доходом (44,2%) соответственно. Но на этот год в связи с резким ростом инфляции показатели были проиндексированы на 8,6%. Так, МРОТ на 2021 год был установлен в размере 13 890 рублей, а среднедушевой прожиточный минимум составил 12 654 рубля. Оба индикатора важны с точки зрения оценки нуждаемости и определения мер соцподдержки.

Если информация источников "Известий" верна, а также с учетом прогнозной инфляции обновленный МРОТ может составить более 14,5 тыс. рублей, а ПМ - свыше 13,3 тыс. рублей.

Однако эксперты считают, что с учетом ситуации в принципе имеет смысл на время отказаться от новой методики расчета МРОТ и ПМ в зависимости от медианных зарплат и доходов. А в качестве ориентира использовать новый показатель - границу бедности, которая более чувствительна к инфляции, поскольку рассчитывается на основании потребкорзин. Как сообщила изданию пресс-служба Минтруда, действующая методика расчета уже приостановлена на 2022 год, а в марте ведомство получило право на дополнительное увеличение показателей.