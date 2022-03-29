В РФ смягчена система наказаний малого и среднего бизнеса

29 марта. FINMARKET.RU - Поправки в КоАП приравняли представителей малого и среднего бизнеса к индивидуальным предпринимателям. Эта норма автоматически снижает размеры штрафов для небольших предприятий. Они будут платить по меньшей ставке, не как юридические лица. Соответствующий закон публикует "Российская газета".

По словам председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, нововведение расширяет возможности для назначения в качестве наказания предупреждения вместо штрафа. "Предупреждение будет выступать в качестве превентивной меры, мотивирующей предпринимателей исправлять недостатки, не допуская подобных нарушений в будущем", - подчеркнул он. В свою очередь, почетный адвокат России Никита Филиппов отметил, что принятые меры направлены на снижение административного давления на бизнес.