В РФ хотят резко сократить сроки оформления земли гражданами

29 марта. FINMARKET.RU - Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела инициативу, значительно ускоряющуюгражданами земельных участков. Процесс может занять чуть больше недели вместо одного-двух и больше месяцев, пишет "Российская газета"

Вводятся жесткие и укороченные сроки на две ключевые процедуры при оформлении. Три дня - на кадастровые работы, три дня - на саму регистрацию.

"Срок кадастровых работ в отношении участков, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, строительства гаража, индивидуального жилищного строительства, не должен превышать трех дней, - рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - В свою очередь, срок осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на указанные земельныетакже не должен превышать трех рабочих дней или пяти рабочих дней, если заявление подано через МФЦ".

Как напомнил Груздев, нормативный срок осуществления государственного кадастрового учета составляет 18 календарных дней со дня получения органом учета соответствующего заявления. При этом длительность проведения кадастровых работ не определена, это устанавливается соглашением сторон. Стандартный срок составляет около 30 дней. "Таким образом, предлагаемые новации значительно упростят гражданам решение юридических вопросов, связанных с земельными участками", - резюмировал глава правления АЮР.