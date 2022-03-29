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29 марта 2022 года 09:38
Российские авиакомпании проигнорировали санкции
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Валерий Шарифулин/ТАСС
29 марта. FINMARKET.RU - Срок, когда европейские лизингодатели должны были расторгнуть договоры аренды самолетов с российскими авиакомпаниями, а те, в свою очередь, вернуть воздушные суда (ВС) их владельцам, истек 28 марта. Эта дата была установлена в очередном пакете санкционных мер, утвержденных советом Евросоюза (ЕС) в конце февраля 2022 года. Управляющий партнер юридической компании "Иккерт и партнеры" Павел Иккерт считает, что лизингодатели в качестве фактических собственников воздушных судов могут в судебном порядке обязать эксплуатантов вернуть эти самолеты или потребовать возмещения стоимости удерживаемых бортов, пишут> "Ведомостия. "Если суды с их требованиями согласятся, что вполне возможно, а эксплуатанты будут уклоняться от судебных решений, то лизинговые компании могут начать предпринимать меры, направленные на понуждение авиакомпаний к исполнению их требований путем ареста принадлежащих авиакомпаниям активов по всему миру", - отметил Иккерт. "Самолеты не отдали. Есть те, кто готов отдать самолеты, но не могут, так как возврат осуществляется только с разрешения межправкомиссии по импортозамещению. Сейчас для эксплуатантов истечение данного срока ничего не меняет", – сказал собеседник газеты. Между тем, источник "Ведомостей", близкий к Росавиации, подтверждает газете, что истечение срока для расторжения договоров с эксплуатантами "никак не отразилось на перевозчиках"». Авиакомпании ведут плановую работу по переводу судов в российский реестр. По словам источников «Ведомостей» в авиакомпаниях и ведомствах, в последних числах марта президент Владимир Путин проведет совещание по мерам поддержки авиаотрасли.
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