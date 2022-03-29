Торговля столкнулись с нехваткой овощей открытого грунта

29 марта. FINMARKET.RU - Торговые сети столкнулись с нехваткой овощей открытого грунта и резким ростом цен на них, в первую очередь на капусту и морковь. Российский урожай 2021 года заканчивается, молодая капуста в Турции, Египте и Узбекистане пока не созрела, ряд местных производителей могут придерживать продажу овощей, ожидая роста цен. Минсельхоз при этом исключает риск нехватки овощей, пишет "Коммерсантъ".

О том, что торговые сети столкнулись с нехваткой овощей открытого грунта и резким ростом закупочных цен на эту категорию, рассказали четыре источника “Ъ” в продуктовой рознице. По их словам, в первую очередь проблема возникла с белокочанной капустой, особенно российского урожая, также есть сложности с наличием моркови и свеклы.

В Минсельхозе заявили изданию, что риск нехватки овощей на внутреннем рынке исключен. По таможенным данным, с начала этого года по 20 марта импорт картофеля в Россию вырос на 5%, моркови, репы и столовой свеклы — на 7,8%, а капусты — на 39,1% год к году. Поставки из Египта, Китая, Турции, Израиля и Азербайджана стабильны, а до 30 сентября наобнулены импортные пошлины, отмечают в Минсельхозе. Там добавили, что поступление на рынок овощей нового урожая способствует стабилизации ценовой ситуации.